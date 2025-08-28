BALONCESTO. ESPAÑA-GEORGIA (69-83)
España debuta con una lastimosa derrota ante Georgia en el peor partido de la era Scariolo
Lastimosa imagen en la primera derrota ante un rival con el que nunca se había perdido acumulando un 22% en tiros de tres (7 de 32), un 46% en tiros libres, más pérdidas y menos rebotes
Fermín de la CalleFermín de la Calle
Periodista
Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca (1994-1999), acumula más de dos décadas de experiencia en medios como el diario AS, Eurosport, El Confidencial, El Periódico, Jot Down y Esquire. En la actualidad es el especialista de El Periódico en la información del Real Madrid, el Atlético de Madrid y la selección española de fútbol, además de ser uno de los especialistas con más experiencia en España en rugby, deporte que sigue practicando. Ha cubierto todo tipo de grandes eventos (Juegos Olímpicos, Mundiales y Eurocopas de fútbol, Copa América de fútbol, América's Cup de vela, Mundiales de rugby...). Para Prensa Ibérica y El Periódico ha realizado la cobertura de la última Eurocopa que ganó España en Alemania y la Champions que conquistó el Real Madrid en Wembley.
España confirmó las peores sospechas ante Georgia en un partido en el que los de Scariolo demostraron falta de personalidad, fragilidad en la pintura y un lastimoso porcentaje en el tiro exterior en su inicio de defensa de la corona del Eurobasket. Pésimas sensaciones en el probablemente peor partido de la era Scariolo para caer ante un rival menor con el que nunca se había perdido. Restan cinco partidos por jugarse y nada está perdido, pero la imagen que deja España no invita al optimismo. No encontró Scariolo ni un referente con Aldama acumulando dos de diez en triples y los bases dejando muchas dudas (De Larrea con un doloroso -15 en valoración y Saint-Supéry anotando dos puntos y dando cuatro asistencias).
Al descanso ya se advertía que en la segunda parte solo se podía ir a mejor (y no era cierto). No por el resultado (37-35), que solo dejaba a España dos abajo, pero sí por el juego. Pocas de las jugadas que Scariolo señaló en la pizarra cristalizaron porque el juego de España fue un despropósito durante toda la primera parte. Siendo benévolos se puede achacar a los nervios del debut. Un triple alocado de Aldama, un par de movimientos de carácter de Willy, el carisma de Brizuela para sacar adelante jugadas condenadas de inicio que no iban a ningún lado. Valga como dato que España solo se puso una vez por delante, y fue puntualmente, a falta de poco más de un minuto para el descanso. Georgia había llevado el partido donde le interesaba ante una España precipitada que perdía balones y regalaba lanzamientos de los que sacaban petróleo los interiores georgianos. Jugó Shengelia, más determinante en el primer tiempo que cualquier de sus futuros compañeros. Kamar Baldwin no andaba cómodo, pero sumaba en cada ataque ya fuera generando puntos o asistencias.
Un partido lastimoso
Salió más conectada Georgia con un parcial de (5-0) castigando un lastimoso 5 de 19 en triples (26%). Los ‘lelos’ dominaban las zonas con 26 rebotes por 18 de España y Shengelia llegaba a la decena en un cuarto de hora de juego. Pidió más intensidad Scariolo y eso se transformó en rebotes y velocidad que llevaron el partido a un (44-44). Pero le siguió otro parcial georgiano que puso el marcador (53-44) que volvía a poner el partido cuesta arriba a España en el tercer cuarto. “Estamos jugando sin querer defender y botando mucho la pelota”, diagnosticó Scariolo en un tiempo muerto. Poco más que añadir. A España le faltó hambre, pero, sobre todo, baloncesto. No leyó lo que tenía delante en ataque y tampoco lo que tenía delante en defensa. El tiro exterior era deficiente y la pintura española frágil para los interiores georgianos. Los de Scariolo cerraban el tercer con un anímico (57-49) anotando 15 puntos en este periodo y acumulnado un porcentaje en tiros libres del 50% (6 de 12). No salía nada.
Aldama, con 12 puntos, y Willy, rebañando ocho en la pintura, eran los únicos que tiraban del carro. Un triple de Shengelia fue contestado por cinco puntos de Juancho y otra canasta de López-Aristegui que acercaban el marcador (61-56). Pero la inconsistencia de España volvía a dejar distanciarse a Georgia (70-60) con menos de cinco minutos por jugar y un dominio claro en la pintura de los georgianos (11 rebotes abajo) y unos porcentajes de tiro pésimos de tres (7 de 32) y de tiros libres (46%). Scariolo trataba de resucitar al equipo con tiempos muertos que no operaban ningún efecto en sus jugadores. Llegó a colocarse 16 arriba Georgia, pero España rebañó hasta el (83-69) final que resumía Willy a la conclusión: "Ya sabemos lo que no tenemos que hacer. Cuando juegas como equipo sabemos lo que pasa y cuando no, ya hemos visto lo que pasa". El sábado toca Bosnia, partido crucial tras esta derrota.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Vuelta a España llega a Catalunya: así es el recorrido de sus tres trascendentales etapas
- Roban las bicis al equipo de Vingegaard en la Vuelta
- El Barça, ya con el Certificado de Final de Obra parcial, apura plazos para poder abrir el Camp Nou
- Míchel, tras el 5-0 del Villarreal: 'No me siento representado por los jugadores, es muy duro y muy fuerte
- La mirada reverencial de dos campeones que idolatran al profesor Márquez
- Xabi instaura la meritocracia y provoca un terremoto en el vestuario del Real Madrid
- Fermín se debate entre Chelsea y Barça
- El estresante verano de Laporta: reapertura del Camp Nou, vender a Fermín para cuadrar cuentas, inscripciones sin cerrar...