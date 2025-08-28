Un Ayuso decepcionante se hunde sin perdón en Andorra

Todos viven en Andorra y por eso sabían que Pal no era el coco de la Vuelta, más bien un puerto sencillo, superable para cualquier corredor profesional, de los que se colocan en la sexta etapa casi para que haya fuga a la vista y no se enroque la general. Por esa razón, no había justificación alguna para el hundimiento de Juan Ayuso. Un ciclista que aspira a ser una estrella mundial no puede descolgarse del pelotón de figuras en un puerto con más oxígeno que desnivel cuando quedan 50 corredores en el pelotón.

Muy mal. No hay otra definición para la actuación de Ayuso que durante seis etapas mantuvo engañada a la afición y a los periodistas tras justificar en la cumbre de Pal que no había venido a ganar la Vuelta ni a luchar por la general; muy distinto a lo que dijo en Turín dos días antes del inicio de la carrera. “Espero estar bien en la general. La Vuelta es una oportunidad”. Pues la ocasión, una más en su carrera profesional, la perdió a 5 kilómetros de la cumbre de Pal, cuando se descolgó de un grupo principal todavía plagado de corredores de segundo nivel, parias del pelotón. “Desde el día uno sabía que no estaba para hacer la general. Sabía a lo que venía; a ganar una etapa y preparar el Mundial”, justificó en Pal. Quien pretende ser estrella del ciclismo español no puede apuntarse a la Vuelta a preparar un Mundial donde su jefe de filas, Tadej Pogacar, pondrá firmes a todos los ciclistas, él incluido.

En un día agridulce para el UAE, con victoria del australiano Jay Vine, el ciclista noruego Torstein Traeen (Bahrain)se colocó líder de la general con dos minutos y medio de ventaja sobre Jonas Vingegaard, que dejó correr a los fugados. Traeen, escapado, segundo en Pal, tiene una historia humana detrás suyo. En un control antidopaje detectaron unos niveles extraños que no eran acordes con las sustancias prohibidas sino con un cáncer de testículos que superó meses después.

La posición de Vingegaard

A Vingegaard le dio igual el triunfo de Vine, que conocía el puerto como andorrano de adopción al igual que 150 profesionales más. Se dedicó a controlar los ataques de Giulio Ciccone y a vigilar que Joâo Almeida, líder único del UAE, no lo dejara cortado en los últimos metros de la etapa.

De eso, nada vio Ayuso. Ni un compañero de equipo se quedó para escoltarlo. Subió a ritmo cansino para perder casi 8 minutos con el grupo de Vingegaard y compañía donde ni estaba ni se le esperaba. Si no se encontraba en forma, ¿para qué lo trajo el UAE a la Vuelta? No se comprende. Vino como reemplazo de Pogacar, en una escuadra donde no sólo el astro esloveno lo supera sino también Almeida y hasta el mexicano Isaac del Toro. No vale su presencia en la Vuelta para ganar una etapa. Un campeón de verdad está para misiones más altas y no tenía ningún sentido esconder sus deficiencias porque una etapa de montaña es como el algodón, que no engaña.

En evidencia

Se puede esconder un mal de tripas o los dolores tras una caída, pero si un ciclista no anda queda en evidencia y mucho más una supuesta estrella mundial que demasiado pronto se ha dado de morros. Y no vale el argumento de que le dijeron muy tarde que corría la Vuelta. Alberto Contador ganó el Giro en 2008 y su equipo le comunicó que lo llevaban a Italia cuando estaba de vacaciones.

Ayuso tiene 100 millones de cláusula, una cifra más propia del fútbol y que es inasumible para cualquier equipo. Pero viendo su imagen en Pal nadie se animará a entrar en un regateo de mercado sabiendo, además, que Pogacar no lo quiere en el Tour, que Del Toro liderará seguramente al UAE en el Giro del año que viene y se verá si dentro de 12 meses el fenómeno esloveno se anima a correr la Vuelta. No hay calendario para Ayuso y ni siquiera la satisfacción de que pueda ganar ahora una etapa en la Vuelta. Para eso no se apuntó a la carrera.

A Pal llegó siendo el segundo de la general y de Pal se marchó ocupando la 43ª posición de la clasificación en lo que fue un desastre en toda regla, sin perdón y antes de que Cerler vuelva a animar la etapa con una llegada mucho más dura que la que atormentó a Ayuso en Andorra.

