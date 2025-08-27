El Espanyol presenta a Koleosho y Riedel mientras negocia por Pickel y Urko

El alemán Clemens Riedel y el italoestadounidense Luca Koleosho, nuevos fichajes del Espanyol, fueron presentados este miércoles en el RCDE Stadium como futbolistas con hambre, juventud y futuro para el proyecto blanquiazul de la temporada 2025-26.

El central Clemens Riedel, procedente del SV Darmstadt 98 germano, ha firmado por cuatro temporadas como blanquiazul, hasta el 30 de junio de 2029. Por su parte, el extremo Luca Koleosho, que ya había militado en las categorías inferiores del club catalán, llega cedido por el Burnley inglés hasta el final de esta campaña.

Koleosho, de 20 años, confesó sentirse "muy contento de volver y de tener otra oportunidad de ayudar al equipo lo máximo posible". El futbolista avanzó que se puede "morir por el bloque para ganar". "Voy a pelear cada día para poder sumar victorias y el club llegue donde debe llegar", señaló.

El extremo, que avanzó que vuelve al Espanyol como un futbolista "más maduro en general", no consideró que tenga más presión por haber jugador en la cantera: "Tengo que hacer lo que pueda por el equipo y tener los máximos minutos. No creo que la presión me afecte. Estoy ilusionado por jugar en el estadio".

El papel de Alan Pace

Koleosho desveló que mantuvo una conversación con Alan Pace, presidente de Velocity Sport Limited, holding propietario del Burnley, su club de procedencia, y próximo dueño del Espanyol a falta de concretar trámites burocráticos. "Me decía que siguiera como hasta ahora, jugar mi fútbol y divertirme", detalló.

Por su parte, Riedel, de 22 años, explicó que está "muy emocionado" de formar parte de este proyecto. "Tengo ganas de empezar y de conocer a los aficionados", ha apuntado. El alemán se definió como un jugador "fuerte" y con "gran mentalidad" al que no le asusta tener "responsabilidad" dentro del equipo.

El defensa auguró que el salto a LaLiga y al Espanyol será positivo para su carrera: "Es un buen paso para mí, un reto y quiero dar lo mejor de mí". Su primer contacto con los compañeros ha sido muy positivo. "La relación es muy buena entre todos los jugadores que he podido conocer", confesó.

Preguntado por su primera experiencia lejos de Alemania, Riedel afirmó que no siente presión por la competencia: "Es normal tener varios futbolistas en cada posición. Quiero demostrar que puedo estar en el equipo". Además, se mostró orgulloso de ser el segundo alemán en el club después de Wolfram Wuttke (1990-1992).

El director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, aplaudió las virtudes Koleosho: "Es la vuelta de un chico de la casa. Tenemos un jugador con mucha hambre con un perfil de potencia y jugar en derecha, izquierda e incluso dentro. Transmite energía. Tiene explosividad, energía y uno contra uno. Estamos satisfechos".

Respecto a Riedel, Garagarza agradeció que el alemán se haya decidido por el club. "Lo hemos analizado mucho con partidos incluso en directo, tenemos 14 informes del jugador. Es un futbolista para el hoy y el mañana. Tenemos un central joven, con personalidad, fiable y presencia física", describió.

Negociaciones

Mientras, los centrocampistas Charles Pickel y Urko González están cerca de forma parte de la plantilla del Espanyol, según dejó entrever Garagarza.

El director deportivo explicó que el objetivo del club es tener la plantilla cerrada antes del partido de este domingo contra el Osasuna. En este sentido, avanzó que cerrar los fichajes de los medios Charles Pickel y Urko González "es más sí que no", sin concretar más detalles.

Urko González, en un partido con el Espanyol frente al Atlético de la pasada temporada. / Alberto Estevez / EFE

Charles Pickel, internacional congoleño de 28 años, ha finalizado su contrato con el Cremonese, equipo de la Serie A italiana, y llegaría libre. En el caso de Urko González, que jugó cedido en el Espanyol el curso pasado, el medio es propiedad de la Real Sociedad y el Espanyol debería negociar un traspaso con la entidad vasca.

El director deportivo comentó que el trabajo de su departamento es en el día a día. "Tomas decisiones que pueden no ser con el mercado abierto. En el análisis hemos ido avanzando y planificando, por eso ha habido movimientos rápidos. Me he planteado como un reto no ir al último minuto", ha mantenido.

Por otra parte, Fran Garagarza explicó que el objetivo del club para este curso es lograr "estabilidad" tras haber mantenido la categoría "en el último suspiro" durante la campaña anterior. "Esto pasa por tener ese equipo que tenga madurez. Todos vivimos y padecimos un riesgo algo y debemos mejorar", zanjó.