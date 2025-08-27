FÚTBOL
Así quedan los bombos del sorteo de la Champions 2025/26
Ya se conocen los 36 equipos que lucharán por suceder en el trono al PSG, campeón el año pasado
Sorteo de la Champions League 2025/26: horario, dónde ver por TV y equipos clasificados
Este miércoles han finalizado los cuatro últimos partidos de la ronda previa de la Champions League 2025/26. Una vez resueltas las cuatro últimas eliminatorias del 'playoff', ya se conoce la identidad de los 36 equipos que lucharán en la fase de liga por heredar el trono del PSG, que ganó la final al Inter el pasado 31 de mayo.
También se sabe ya cómo será la distribución de los cuatro bombos del sorteo que se celebra este jueves. Los 36 equipos quedan divididos en función de su coeficiente UEFA, que se calcula a partir del rendimiento en competiciones europeas en los últimos años. El bombo 1 era el único que estaba definido antes de las eliminatorias previas, dado que sus integrantes se habían ganado la clasificación directa a través de su clasificación en sus ligas nacionales.
Formato de la Champions 2025/26
Cada equipo será emparejado con dos oponentes de cada uno de los bombos. En total, cada participante se enfrentará a ocho contrincantes, cuatro de ellos en su estadio (uno de cada bombo) y cuatro a domicilio. La única restricción es que no podrá haber enfrentamientos entre equipos del mismo país. Es decir, no veremos un Barça-Real Madrid en la fase liga, por ejemplo.
Al término de las ocho jornadas, los ocho mejores clasificados obtendrán la clasificación directa para octavos de final. Quienes finalicen entre las posiciones 9ª y 24ª disputarán entre ellos una ronda previa rumbo a los octavos. Los 12 últimos de la liguilla, del 25º al 36º quedarán eliminados. Ningún equipo es repescado para la Europa League, a diferencia de lo que ocurría hasta la temporada 2023/24.
Los bombos de la Champions 2025/26
BOMBO 1:
- Real Madrid (ESP)
- Manchester City (ING)
- Bayern (ALE)
- Liverpool (ING)
- PSG (FRA)
- Inter (ITA)
- Chelsea (ING)
- Dortmund (ALE)
- Barcelona (ESP)
BOMBO 2:
- Arsenal (ING)
- Leverkusen (ALE)
- Atlético (ESP)
- Atalanta (ITA)
- Villarreal (ESP)
- Juventus (ITA)
- Eintracht (ALE)
- Brujas (BEL)
- Benfica (POR)
BOMBO 3:
- PSV (HOL)
- Ajax (HOL)
- Nápoles (ITA)
- Sporting (POR)
- Olympiacos (GRE)
- Slavia Praga (CHE)
- Bodo-Glimt (NOR)
- Marsella (FRA)
- Tottenham (ING)
BOMBO 4:
- Mónaco (FRA)
- Galatasaray (TUR)
- Unión Saint-Gilloise (BEL)
- Athletic (ESP)
- Newcastle (ING)
- Copenhague (DIN)
- Pafos (CHI)
- Ferencvaros (HUN)
- Kairat Almaty (KAZ)
