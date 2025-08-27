El Barça renueva a Iñaki Peña hasta 2029 y lo cede al Elche para poder inscribir a Szczesny

Tras la grave lesión de Ter Stegen en septiembre de 2025, Iñaki Peña se convirtió en el portero titular del Barça. Pero Hansi Flick nunca creyó de verdad en el portero alicantino ya que solo lo mantuvo en tan selecto y, a la vez, exigente lugar durante tres meses, el tiempo que necesitó Szczesny para alcanzar la forma después de estar ya disfrutando de su jubilación deportiva en Marbella.

Ahora, el club azulgrana, siguiendo las indicaciones del técnico alemán, ya le ha encontrado un nuevo destino a Iñaki Peña. Se marcha cedido al Elche de Eder Sarabia, que ha empezado bien la Liga sumando dos valiosos empates: 1-1 en casa ante el Betis y 1-1 en su visita al Metropolitano frenando al Atlético.

Renovación primero; cesión después

Se marcha cedido, aunque, previamente, ha ampliado su contrato -expiraba en 2026- con el Barça hasta 2029 siguiendo la fórmula empleada con Ansu Fati, prestado este verano al Mónaco.

De esta manera, el club intenta buscar la masa salarial adecuada para inscribir al veterano polaco antes de que el lunes se cierre el mercado. Al igual que pasó con Ansu, con esta renovación de Iñaki Peña lo que hace el Barcelona es diferir en tres años más su alta ficha -inasumible para un club como el Elche- y se le encuentra una salida.

Se va Iñaki lo más cerca posible de su casa para intentar darle un nuevo impulso a su carrera. Nació hace 26 años en Alicante y ahora estará, al menos, durante esta temporada jugando con el Elche, que tiene a Matías Dituro, el meta argentino (38 años) como su número uno. Puesto que Sarabia, quien fue ayudante de Quique Setién de Betis y Barça, entre otros equipos, tiene reservado ahora para Iñaki Peña, quien se sentó en el banquillo de Son Moix y del Ciutat de Vàlencia porque el club azulgrana no tenía suficiente ‘fair play’ para inscribir a Szczesny.

Margen salarial

Ahora, la situación cambia radicalmente. La marcha del meta alicantino abre la puerta salarial para registrar al portero polaco en LaLiga, convertido, y ya de forma definitiva, en el número dos del Barça tras Joan Garcia, el titular indiscutible, que ha relegado a Ter Stegen, antes intocable, al rol de tercero cuando se recupere de la operación en la espalda a la que se sometió este verano.

Ahora, en los últimos días de un complejo mercado, el club azulgrana ha hallado la salida que buscaba para Iñaki Peña, aunque tenga que emplear la misma fórmula con la que selló la cesión de Ansu Fati al Mónaco, equipo en el que aún no ha debutado.

Ansu Fati, en su presentación como nuevo jugador del Mónaco, donde estará cedido en la temporada 2025-26. / @AS_Monaco

Renovó primero al delantero hasta 2028 y luego lo prestó al club monegasco, difiriendo su salario para reducir la presión del ‘fair play’, aunque eso implique prolongar la resolución del caso unos años más. Lo mismo ha hecho Deco, el director deportivo del Barça, con Iñaki Peña. Primero renovado hasta 2029, luego cedido.