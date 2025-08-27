Àlex Moreno, en su presentación con el Girona: "Me he encontrado un vestuario sano y quien no quiera estar que dé un paso al lado"

Tras las dos derrotas consecutivas en la Liga, con un sonrojante 1-8 en contra, el mercado del Girona vive sus últimas y agitadísimas horas. Con Krejci camino de la Premier, dejando 30 millones de euros por su traspaso al Wolwerhampton (costó solo ocho hace un año) y Yangel Herrera esperando cerrar antes del lunes su marcha a la Real Sociedad se sigue reconstruyendo la plantilla con el tiempo apremiando. Se buscan dos nueves y un organizador para el centro del campo.

Míchel, entretanto, intenta reordenar a un equipo que ha arrancado el curso de manera muy triste. "No fue fácil el debut, pero puedo aportar experiencia, velocidad, correr al espacio, salida de balón. Tengo mucha experiencia en el fútbol", ha declarado Àlex Moreno, de 32 años, en la sala de prensa de Montilivi.

De Umar Sadiq a Vladyslav Vanat

Viene el exdefensa del Betis y Aston Villa para rellenar el hueco dejado por la venta de Miguel Gutiérrez al Nápoles por 18 millones, aunque el 50% se quedarán en el Bernabéu según fijó la cláusula pactada en su día con el Madrid.

Viene Àlex Moreno, que coincidió con Míchel en Vallecas durante su etapa en el Rayo, en el momento más delicado que se vive en el Girona, que podría fichar antes del lunes, según ha revelado Nil Solà de SER-Girona, a dos delanteros centros: Umar Sadiq, que pertenece a la Real Sociedad, y el joven ucraniano Vladyslav Vanat (Dinamo de Kiev)

Àlex Moreno, el nuevo lateral zurdo del Girona, durante su presentación en Montilivi. / @GironaFC

"Me he encontrado un vestuario y un equipo muy sano, me han ayudado en todo. Ahora todos debemos remar en la misma dirección, los que estemos aquí hay que estar todos a una. Y los que no estén que den un paso al lado",ha precisado en referencia al duelo del sábado ante el Sevilla (19.30 h) en Montilivi, agradecido por ese reencuentro con Míchel.

"Tenemos que salir con pasión y con la entrega de darlo todo por esta camiseta. Seguro que los resultados llegarán, estamos creando ahora mismo el equipo", ha precisado Àlex Moreno, quien ha firmado hasta 2027 después de haber estado dos años en la Premier con el Aston Villa de Unai Emery.