La Vuelta a España llega a Catalunya: así es el recorrido de sus tres trascendentales etapas

Tras haber inaugurado la edición de 2023 con una contrarreloj por equipos en Barcelona y acoger las tres siguientes etapas, y tras ausentarse el pasado año, Catalunya volverá a desenrollar la alfombra roja que permita transitar a los ciclistas de la Vuelta a España 2025.

Será tras haber cumplido su periplo italiano -las primeras cuatro etapas de este año se ha trasladado a tierras transalpinas antes de aterrizar en la península Ibérica- y con la intención, así han estado diseñados los recorridos, de que se conviertan en las primeras etapas claves que harán de criba para saber quienes de los favoritos -con el danés de Jonas Vingegaard a la cabeza, pero sin olvidarnos de la dupla del UAE con el portugués Joao Almeida y el barcelonés Juan Ayuso al frente- podrán optar a la general de la tercera 'grande' del ciclismo actual y llegar con el el maillot de líder a Madrid. Estas son las tres etapas que pasarán por Catalunya a partir del miércoles.

Una contrarreloj por equipos de 24,1 kilómetros bastante llana -solo algún repecho corto llegando a Peralada y con un último kilómetro que pica para arriba- y rápida, en el que la tramontana puede ser un factor determinante. El Visma de Jonas Vingegaard y el UAE de Almeida y Ayuso parten como favoritos para la victoria de etapa junto al Lidl-Trek del otro contenidente en liza para la lucha por el maillot rojo, Giulio Ciccone.

La primera gran etapa de montaña llega el sexto día de carrera por un recorrido de 170 kilómetros con cuatro puertos de montaña, que va desde la capital de la Garrotxa a Andorra y que ya comienza picando para arriba con un puerto de tercera categoría - Collada de Santigosa- para luego dirigirse a la larga subida de la Collada de Tosses -24 kilómetros; eso sí, con una pendiente media muy suave del 3,5%-, afrontar luego un eterno descenso hasta la Seu d'Urgell y, a partir de ahí, ir subiendo hasta Andorra la Vella para posteriormente encadenar La Comella, un segunda categoría corto pero duro de 4 kilómetros al 8%, y el ascenso final a Pal de 9,6 kilómetros con una media del 6,3%. Si no salta ninguna sorpresa, debería ser el terreno donde Jonas Vingegaard debería comenzar a sacar ventaja respecto a sus principales competidores. Aun así, la resilicencia de Joao Almeida y las capacidades sobradamente demostradas en este tipo de perfiles de Ayuso, Ciccone, el alavés Mikel Landa o los australianos Jay Hindley y Ben O'Connor debería ponerle las cosas difíciles.

La última etapa 'catalana' ni comienza ni acaba en Catalunya, pero sí que casi la mitad de su recorrido transita por la provincia de Lleida. La montaña vuelve a ser protagonista en un recorrido que parte de la capital andorrana para pasar volver a La Seu d'Urgell y encarar el largo y exigente Port del Cantó, de 24 kilómetros y una pendiente media del 4,4 %, pero con seis kilómetro iniciales realmente exigentes, que tras decenderlo desemboca en Sort, la capital del Pallars Sobirà. Desde allí, el pelotón se dirigirá a La Pobla de Segur y afrontará el puerto de la Creu De Perves, un segunda categoría que equivale perfectamente a los primeros kilómetros de la ascensión interior, para luego ya adentrarse en Aragón y sortear otro segunda -La Espina, de 7,1 kilómetros al 5,5 % de pendiente media- que puede servir perfectamente como punto de referencia para aquellos ciclistas que quieran probarlo en solitario ante el temor de que luego, ya batallando en la ascensión final de Cerler, la victoria de etapa vuelva a ser coto de los principales favoritos a la general.