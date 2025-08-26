Victoria en 3 sets
El marine Alcaraz sabotea al bombardero Opelka en su debut en el US Open
El murciano consiguió desactivar los letales servicios del estadounidense para estrenarse con buena nota en Flushing Meadows
Albert BrivaAlbert Briva
Periodista deportivo
Alguer Tulleuda Bonifacio
Ya sabía Carlos Alcaraz que jugar contra Reilly Opelka era como ir a la guerra. Un tipo gigante, pelo largo despeinado, una barba poblada, con pintas de hombre de las cavernas... sus saques son bombardeos; sus derechas, flechas de gran precisión. Lo que también sabía Carlos era que si existe alguien capacitado para ir al combate es precisamente el murciano, que recordó a Flushing Meadows por qué será el tenista a batir este US Open en su intento de recuperar la corona del tenis mundial. (6-4, 7-5, 6-4)
Seguramente sabedor de que en esta noche neoyorquina se metía de cabeza en una auténtica batalla, Carlos Alcaraz decidió prepararse con garantías. Y lo hizo, como suele hacer, a su manera; consideró echar mano a la maquinilla para estrenar en la Gran Manzana un sorprendente corte militar rapado al cero. No es que lo fuese a necesitar para vencer a su rival, pero Carlos es quien es, en parte, por cosas como estas. Es, como dicen, su forma de operar y hay que respetarla.
Alcaraz encuentra la llave
Su rival Opelka en primera ronda no era definitivamente un cualquiera. El estadounidense no llegará en el mejor momento de su carrera después de superar operaciones por un tumor, una cirugía en su muñeca..., pero siempre supondrá una amenaza, entre otras cosas, por su letal servicio. En algo le ayudarán sus más de dos metros de altura en ello. Sin embargo, a Alcaraz, que volvió a ofrecer su versión más madura en Estados Unidos, eso le importó más bien poco. Porque cuando el murciano juega a ese nivel que solamente Djokovic, Sinner o él saben, se vuelve prácticamente invencible. Seguramente sin ese 'prácticamente', al menos para el resto de los mortales.
Sabía mejor que nadie Alcaraz qué debía hacer para poder contrarrestar a Opelka esta noche. La clave, como confesaba antes del partido, estaba en meter cuantos más restos dentro, mejor. Y ahí se decidió básicamente el partido, consciente de que una vez superado el mal trago de restar servicios a esa velocidad, el murciano tenía las de ganar. Consiguió sabotear el bombardero con 2-2 nada más empezar, aunque cabe destacar que también ayudaron los 15 errores no forzados de Opelka por solamente uno de Carlos durante el primer set. Se hizo fuerte al servicio Alcaraz y la primera manga fue suya sin contestación (6-4).
Más complicada fue la segunda; Opelka empezó a leer los restos de Carlos, que se distanciaba más de lo normal de la línea de fondo para poder devolver los servicios del gigantón estadounidense. Y le costó a Alcaraz devolverle la apuesta, aunque cuando lo hizo fue letal; con 5-5 en el electrónico, el murciano consiguió la rotura en blanco para terminar ganando un segundo set más igualado que el anterior (7-5).
Y una vez remado hasta este punto, Alcaraz no iba a desperdiciar su preciada ventaja. Se mantuvo a la espera sin hacer mucho ruido, pero cuando olió la menor debilidad de su rival se lanzó a por el último golpe. La rotura llegó con 4-4 para cerrar un último set sólido una vez más del murciano (6-4). Superado el test de primera ronda, Carlos ya prepara su duelo contra el italiano Mattia Bellucci en segunda en un partido necesario para seguir haciendo camino hasta recuperar el trono del tenis mundial.
*Fe de errores
¿Qué sería de un Alcaraz siempre centrado, sin despistes ni desvíos, que además de hacerlo tan bonito no perdiera de vista el resultado ni entrase en enredos innecesarios?
Algo debe de tener Ibiza, que a Carlos Alcaraz le sienta tan bien. Serán el mar, las calas o el sol; tal vez las amistades o los secretos de la nocturnidad, quién sabe. El caso es que otra vez, segunda en Queen’s, el murciano (7-5 y 6-7(5) y 6-2 a Jiri Lehecka) posa reluciente y abrillanta un palmarés que recoge ya cinco títulos esta temporada y 21 en total, desmarcado ya de Carlos Moyà.
Carlos Alcaraz llega al US Open 2025 con dos objetivos que van de la mano: recuperar la corona del primer título de Grand Slam que ganó en su carrera y con ella, el número uno del mundo.
Pero hasta llegar ahí el tenista español tiene un camino difícil desde el primer paso: Alcaraz debutará en primera ronda contra el estadounidense Reilly Opelka (número 67 del ranking), un potente sacador al que no se ha enfrentado hasta la fecha.
"Va a ser muy difícil jugar contra Opelka. Todos sabemos cuál es su estilo de juego, así que tengo que estar preparado para eso, centrado en el resto y en intentar meter la mayor cantidad posible de pelotas", aseguró Alcaraz en la rueda de prensa previa al US Open 2025, en palabras recogidas por ATP.
"La clave será encontrar ritmo en el partido, jugar bien los puntos desde el fondo cuando él me lo permita y mantener la concentración. La confianza ahora mismo es alta, me siento bien en la pista, cómodo con las pelotas, así que solo se trata de estar preparado" añadió el murciano, que llega a la cita en uno de los mejores momentos de su carrera tras la impresionante racha de resultados que le ha llevado a sumar cinco títulos, con sólo dos derrotas, en los últimos cinco meses.
