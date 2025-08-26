El fútbol, lo más importante de las cosas menos importantes

Hay frases muy divertidas ¿verdad? alrededor del fútbol. Bueno y de la vida en general. Una buena es esa que señala que “el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes”. Pero esa frase es una frase pronunciada y defendida por gente a la que el fútbol no le quita el sueño ni las ganas de cenar. Defendida por gente a la que el fútbol le entretiene y, sobre todo, aunque prefiera que gane un equipo y no el otro, lo ve, simplemente, como un entretenimiento nunca como un deporte y, mucho menos, como un negocio, que es lo que ha terminado siendo. De religión tiene poco. Ni tiene dios y, si lo tuviese, nadie creería en él.

El fuego está consumiendo España, decenas y decenas de personas se están muriendo de hambre en Gaza y las potencias mundiales siguen jugando a la guerra en Ucrania y aquí hay gente que vive pendiente de si el FCBarcelona jugará o no, el próximo 14 de septiembre, en el Spotify Camp Nou o si Fermín, que se enfadó por no ser titular en Valencia, completará su pataleta yéndose al Chelsea, aunque me dicen que a los ingleses les gusta más Xavi Simons.

Y hay una cosa mucho peor que todo eso: Joan Laporta, que quiere reinaugurar el Camp Nou antes de ganar las próximas elecciones, sigue haciendo travesuras porque, ya se sabe, o tensionas la cosa o metes presión, o esto no avanza.

No deja de ser curioso y muy lamentable que sean, no ya el Ayuntamiento, sino los arquitectos, ingenieros, técnicos y expertos de Urbanismo, los que defiendan que no se puede ir al nuevo Camp Nou sin la máxima seguridad. Da la impresión que, para conseguir su objetivo, Laporta estaría dispuesto a tomar más riesgos de los necesarios, sin pensar en las consecuencias que podría tener habitar el ‘estadi’ antes de hora.

El Getafe CF solo ha inscrito a tres de sus nueve fichajes. / GETAFE CF / Europa Press

Es evidente que no llegan a tiempo de parar esta locura, todo lo contrario siguen alimentándola con una única intención electoral. Aquella conferencia de prensa presidida por Joan Laporta, Elena Fort y Joan Sentelles pidiendo disculpas por todo, desde la elección de Limak, que suma ya cientos de millones de euros perdonados, hasta el video del ‘timbaler’ del Bruc del presidente, jamás la verán nuestros ojos y, mucho menos, la oiremos, jamás, ni son lo suficiente humildes, ni creen que lo tengan que hacer.

El mundo del fútbol sigue dirigido por gente que no encontrarían trabajo en ninguna otra empresa, a excepción, claro, de Florentino Pérez. Es un fútbol, un negocio, que no ha aprendido nada, nada, de lo ocurrido hace 30 años, sí, exactamente 30 años, cuando Celta y Sevilla fueron descendidos por no avalar sus presupuestos con 45 y 85 millones de pesetas. Miles de personas salieron a la calle a protestar y el fútbol siguió como si nada.

A esta gente le importa un pimiento que existan leyes que cumplir, ellos saben sortearlas, engañar, prometer dinero que no llega y construcciones que no se acaban nunca. Y, de pronto, llega otro sabio como Ángel Torres, que preside el Getafe pero es del Real Madrid, y dice que nos estamos cargando el fútbol. Será él que no sabe contar, no cuadra los números o ni siquiera es capaz de cumplir las leyes que votó junto a los otros miembros de LaLiga.

Claro que si a 26 de agosto, uno de los clubs más poderosos del mundo no sabe aún donde jugará su próximo partido en casa, es evidente que se están cargando el fútbol, pero ellos, los presidentes, los dirigentes, no las leyes que se niegan a cumplir. La verdad es que para ser la cosa más importante de lo menos importante no deja de ser un espectáculo muy lamentable y que habla muy, muy, mal de los que lo dirigen.