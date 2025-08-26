"Allí, a diez metros de la haka, todos los sacrificios cobraron sentido"

El domingo se vivió un momento icónico para el rugby español con la celebración de la haka neozelandesa ante las Leonas, la selección española femenina. Algo así como hacer cima en el Everest por lo que significaba para unas jugadoras que han trabajado mucho para llegar a ese momento. La internacional Lourdes Alameda, 34 años, lo resume así: "Jugar contra las ‘Black Ferns’ es un sueño cumplido porque significa que hemos conseguido llegar al mejor torneo y enfrentarnos a las campeonas del mundo. Eso no pasa en la vida de todos los deportistas y a nosotras nos ha ocurrido y nos sentimos muy afortunadas. Yo al menos lo siento así, afortunada de haberlo vivido con mis compañeras y rodeada de una grada española impresionante".

Preparar la haka

La selección había preparado a conciencia el momento de la haka, como confiesa a EL PERIÓDICO Alba Capel: "Íbamos mentalizadas porque el sábado nos reunió Juan (González Marrueco, el seleccionador). Vimos la haka todas juntas en una habitación con las luces apagadas para hablar cara a cara de qué sentíamos y de qué queríamos hacer con esos sentimientos. La reflexión general fue que la haka nos daba chispa. Una dosis de rabia para decir ‘Tú te estás preparando para la batalla, pero yo ya estoy lista’. Una vez en el campo, durante la haka, las miré fijamente a los ojos y les dije ‘Yo también os quiero desafiar. Acepto el reto".

Alameda también se refiere al significado especial que ha tenido ese momento: "El hecho de tener la haka enfrente y a toda esa gente apoyándonos en la grada fue como tener a una jugadora 16 en el campo. Ese instante en la línea de diez metros con la haka enfrente justifica todos esos entrenamientos, ese sacrificio, esas vacaciones perdidas y esas semanas sin saber qué día era. Todo aquello cobraba sentido con esto. Ver esa fuerza en sus caras nos conectó y respondimos: 'Venimos a desafiaros, aceptamos el reto'. Estoy muy orgullosa del equipo y de lo que hicimos".

Grada española en York

Lourdes añade además un factor que lo hizo aún más especial: "Vinieron todas mis excompañeras del Sanse, y de Geológicas, la universidad donde empecé a jugar al rugby. Compartirlo con esa gente fue un plus y un extra. Ojalá me hubiera podido quedar un ratito en esos momentos, dar al 'pause' y seguir viviendo ese instante. Personalmente, estoy llena de felicidad".

Luego arrancó el partido, en el que Capel revela que disfrutó mucho pese a la enorme exigencia impuesta por las neozelandesas: "El partido fue intenso, pero a nivel de equipo estábamos muy unidas y no nos importaba el marcador. No nos importaban los puntos o los placajes que llevásemos porque siempre tirábamos para adelante. Fue un desafío duro, pero lo viví con mucha euforia y no nos importaba el rival porque nosotras íbamos a darlo todo. Nunca voy a olvidar la sensación que sentí desde que saltamos al campo".