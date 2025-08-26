La ronda española
El británico Ben Turner gana la etapa francesa de la Vuelta
Gaudu se viste con el jersey rojo de líder.
Sergi López-EgeaSergi López-Egea
Periodista
Periodista especializado en ciclismo desde 1990. He seguido regularmente el Tour como enviado especial desde 1991 al igual que la Vuelta, varias ediciones del Giro, la Volta y Mundiales de la especialidad. Autor de los libros 'Locos por el Tour' (con Carlos Arribas y Gabriel Pernau, RBA), 'Cumbres de leyenda' (con Carlos Arribas, RBA y reedición en Cultura Ciclista), 'Cuentos del Tour', 'Cuentos del pelotón', 'Cuentos del equipo Cofidis' y 'El Tourmalet', todos ellos de Cultura Ciclista.
Segundo esprint masivo de una Vuelta que al menos hasta el sábado se pondrá una careta diferente. Triunfo en tierras francesas del corredor británico Ben Turner del conjunto Ineos en un día en el que los ciclistas atravesaron por los Alpes pero sin ningún tipo de influencia en la clasificación general, en una cuarta etapa, que partió de Italia, y que desde los primeros kilómetros ya pareció condenada a un esprint.
Con 206 kilómetros era la más larga del recorrido de este año donde el francés David Gaudu por puestos arrebató el jersey rojo a Jonas Vingegaard que en cambio no pasó por ningún problema, como también era de esperar, durante la etapa.
Acabada la competición, los corredores se dirigieron hacia el aeropuerto de Grenoble para volar hacia Girona. Este miércoles se celebra en Figueres la contrarreloj por equipos de la Vuelta 2025, una de las citas importantes de la carrera antes de que el jueves, desde Olot, los corredores celebran la primera de las dos llegadas en alto a los Pirineos, concretamente a Pal, en Andorra.
Más información en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
- La carrera al límite de un Barça sin margen ni licencia: 'No puede regresar ahora al Camp Nou. No hay tiempo
- Lamine Yamal, versión 3.0: el juego de la estrella entra en otra dimensión
- Pedri y Lamine llevan al Barça a un triunfo increíble
- Roban las bicis al equipo de Vingegaard en la Vuelta
- Levante – Barcelona, en directo: última hora del partido de liga
- Muere un ciclista de 17 años en Soria durante la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero
- El Barça, ya con el Certificado de Final de Obra parcial, apura plazos para poder abrir el Camp Nou
- Míchel, tras el 5-0 del Villarreal: 'No me siento representado por los jugadores, es muy duro y muy fuerte