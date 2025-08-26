El británico Ben Turner gana la etapa francesa de la Vuelta

Segundo esprint masivo de una Vuelta que al menos hasta el sábado se pondrá una careta diferente. Triunfo en tierras francesas del corredor británico Ben Turner del conjunto Ineos en un día en el que los ciclistas atravesaron por los Alpes pero sin ningún tipo de influencia en la clasificación general, en una cuarta etapa, que partió de Italia, y que desde los primeros kilómetros ya pareció condenada a un esprint.

Con 206 kilómetros era la más larga del recorrido de este año donde el francés David Gaudu por puestos arrebató el jersey rojo a Jonas Vingegaard que en cambio no pasó por ningún problema, como también era de esperar, durante la etapa.

Acabada la competición, los corredores se dirigieron hacia el aeropuerto de Grenoble para volar hacia Girona. Este miércoles se celebra en Figueres la contrarreloj por equipos de la Vuelta 2025, una de las citas importantes de la carrera antes de que el jueves, desde Olot, los corredores celebran la primera de las dos llegadas en alto a los Pirineos, concretamente a Pal, en Andorra.

Más información en breve.