El Barça no da opción al Granollers y se apunta la Supercopa de Catalunya (38-25)

El Barça revalidó este martes la Supercopa de Catalunya ITEGRA 2025, la decimotercera consecutiva, tras no dar opción al Fraikin Granollers (38-25), en la final disputada en el Complejo Polideportivo Les Moreres de Esplugues.

De este modo, el conjunto azulgrana se apunta su primer título oficial de la temporada tras un encuentro sin margen para las sorpresas, dominado de principio a fin y en el que brilló Emil Nielsen, autor de 15 paradas en la primera mitad.

Atasco vallesano

Tras llevarse la Premium Cup, el Barça arrancó la final decidido a sumar el segundo trofeo de la pretemporada. Con un punto más de rodaje que el Granollers, el equipo azulgrana se impuso pronto su ley: incisivo en ataque y solidario en defensa, abrió el marcador con un parcial de 6-1(min.8), forzando al técnico Antonio Rama a detener el juego.

La pausa, sin embargo, no cambió el guión. El Granollers siguió atascado en ataque y se estrelló contra un inspirado Emil Nielsen, autor de ocho paradas en el ecuador del primer tiempo. En el otro extremo de la pista, el vendaval ofensivo del Barça no dio tregua y, con un gol de Aleix Gómez, la ventaja se disparó hasta un contundente 12-3 (min.16).

Nueve arriba al descanso

Pese a los intentos del Granollers por reaccionar, el conjunto de Carlos Ortega mantuvo el control. Con una primera línea renovada —los hermanos Cikusa y Elderaa asumieron protagonismo—, el Barça siguió encontrando espacios ante una defensa vallesana aún falta de rodaje a estas alturas de pretemporada. La superioridad azulgrana se reafirmó y al descanso la ventaja se mantenía en nueve goles (19-10).

Tras el paso por vestuarios, el Granollers subió un punto su agresividad defensiva y, sin nada que perder, se soltó en ataque para recortar diferencias. Sin embargo, cuando parecía maquillar el marcador (24-16, min.39), el Barça reaccionó con contundencia: liderado por Blaz Janc, encadenó un nuevo parcial y estiró la renta hasta la máxima de doce goles (28-16, min.42).

Por más que buscó alternativas, el Granollers, pese a intermitentes arreones no lograba bajar esa barrera de diez goles con la que se entró a los últimos minutos (34-24, min.55). Así, con la final ya decidida, el equipo vallesano cedió y los hermanos Cikusa y Frade estiraron el marcador hasta el 38-25 final con el que el Barça revalida la Supercopa de Catalunya

Ficha técnica:

38- Barça (19+19): Nielsen; Aleix, Mem, Makuc, Fàbregas, N’Guessan y Barrufet -siete inicial- Hallgrimsson, Djordje Cikusa, Elderaa, Grau, Janc, Ortega y Petar Cikusa.

25- Fraikin Granollers (10+15): Panitti; Franco, Fischer, Palomino, Urdangarín, Deumal y Figueres -siete inicial- Krivocapic; Freitas, Reguart, Prieto, Povill, Armengol, Domingo, Fis y Guijarro.