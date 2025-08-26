BALONCESTO
Álex Mumbrú, hospitalizado por una infección aguda, se perderá el inicio del Eurobasket con Alemania
El seleccionador alemán fue ingresado pocas horas después de aterrizar en Tampere (Finlandia)
Fermín de la CalleFermín de la Calle
Periodista
Licenciado en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca (1994-1999), acumula más de dos décadas de experiencia en medios como el diario AS, Eurosport, El Confidencial, El Periódico, Jot Down y Esquire. En la actualidad es el especialista de El Periódico en la información del Real Madrid, el Atlético de Madrid y la selección española de fútbol, además de ser uno de los especialistas con más experiencia en España en rugby, deporte que sigue practicando. Ha cubierto todo tipo de grandes eventos (Juegos Olímpicos, Mundiales y Eurocopas de fútbol, Copa América de fútbol, América's Cup de vela, Mundiales de rugby...). Para Prensa Ibérica y El Periódico ha realizado la cobertura de la última Eurocopa que ganó España en Alemania y la Champions que conquistó el Real Madrid en Wembley.
Susto mayúsculo en la expedición alemana en los prolegómenos del Eurobasket, que arranca mañana en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. El seleccionador teutón, el español Álex Mumbrú, ha sido hospitalizado por una infección aguda poco después de aterrizar la expedición germana en Tampere (Finlandia), donde disputará sus encuentros de la primera fase.
Hospitalizado
Mumbrú ingresó el lunes con fuertes dolores en la zona abdominal, recibiendo tratamiento desde el momento de su hospitalización. La evolución es positiva, pero está confirmado que se perderá el debut de Alemania en el Europeo, que será este miércoles ante Montenegro. Su rol lo asumirán sus ayudantes Alan Ibrahimagic y Alberto Miranda, ex de Unicaja, que dirigirán al equipo alemán en su partido de estreno en el Eurobasket. Se espera que después Mumbrú se pueda reintegrar a la dinámica del grupo, una vez que el tratamiento le permita superar esa infección aguda que ha sufrido.
El barcelonés fue nombrado seleccionador alemán hace un año, después de abandonar el banquillo del Valencia Basket. Mumbrú sustituyó a Gordon Herbert, quien después de llevar a Alemania a colgarse el oro el Mundial decidió abandonar el cargo para dirigir al Bayern Múnich. El calendario de Alemania arranca contra Montenegro (27 agosto, 15:30), seguido por los partidos frente a Suecia (29 de agosto, 12:30), Lituania (30 de agosto, 12:30) y Gran Bretaña (1 de septiembre, 15:30). Cerrarán el grupo midiéndose al anfitrión, Finlandia, el 3 de septiembre, a las 19:30. Luego vendrá la fase de cruces en Letona.
