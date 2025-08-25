La sonrisa de la Gioconda

Hansi Flick, técnico del Barcelona. / Efe / Andreu Esteban

El viernes pasado, Flick decidió que la previa del Barça-Levante fuese en Groenlandia. Ambiente gélido, respuestas frías, semblante helado, y una mirada que haría palidecer a un notario. Y claro, todos pensamos: '¿Qué le pasa?'.

Teorías, muchas, pero ni quiero ni puedo dar veracidad a la especulación. No yo. El motivo solo él lo sabe. En todo caso, tengamos clara una cosa: necesitamos que Flick vuelva a la sonrisa y a la distensión. Si el técnico frunce el ceño, los entrenamientos pasarán de ser alegres pasillos de collejas a dirigirse en monosílabos, mala cosa. Entre cuentas, avales, inscripciones y obras, problemas no faltan, y lo último que necesitamos es que el máximo hacedor del ilusionante proyecto actual, se mosquee.

En solo dos jornadas, la banda arbitral ya ha mostrado sus avales e intenciones. Perturbador. Y con este panorama, el club, más que nunca, necesita calma interna, barcelonismo cómplice y firmeza al exterior, advirtiendo que no vamos a permitir ni la agresión ni el abuso.

Flick, está cada día más integrado, de eso no hay duda alguna, y aun parapetándose en el inglés con la prensa (que no con sus chicos en muchas ocasiones), tenemos que conseguir que vuelva a hacer de sus comparecencias una muestra de tranquilidad y simpatía. No nos engañemos, la grada llevaba años esperando esta osadía táctica y esta contundencia numérica a prueba de posibles derrotas, y alejarnos de todo ello, solo puede crear un desasosiego que haga la mecha de la impaciencia más corta e insegura. Y que nadie se tome esta reflexión con alarmismo, no hay motivo para ello, pero sí, con consciencia y mucha seriedad.

Hoy, la relación club-Flick es la relación club-triunfo. Volver a ver sonreír a Flick será volver a ver sonreír a afición y jugadores, y a acercarnos a cumplir los más ambiciosos objetivos. Leonardo da Vinci, dominando como nadie la técnica del “Sfumato”, no dibujó en La Mona Lisa una sonrisa de felicidad, sino de candor y esencia psicológica de estabilidad y bienestar. Y eso necesitamos. El sueño está en juego.