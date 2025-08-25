Fútbol
Retiran en camilla a Leo Baptistao tras caer desplomado en el Cultural-Almería
El brasileño, autor del gol de la victoria almeriense, tuvo que salir del estadio Reino de León en camilla, tras caer desplomado cuando estaba siendo atendido en la banda
Javier GiraldoJavier Giraldo
Periodista
Leo Baptistao, el veterano jugador brasileño del Almería, protagonizó un enorme susto en el estadio del Reino de León, durante el partido entre su equipo y la Cultural Leonesa.
Mientras estaba siendo atendido en la banda, el jugador cayó desplomado: rápidamente fue atendido por los médicos de su equipo y los de la Cultural Leonesa, y retirado en camilla para ser trasladado a un hospital.
El jugador recuperó la consciencia antes incluso de salir del estadio.
El ex del Atlético, Betis y Espanyol, entre otros equipos, había marcado el único gol del partido, en el minuto 58.
Antes de sentirse indispuesto y caer desplomado, Baptistao había protagonizado un choque con un rival, concretamente, una 'cama' de un futbolista de la Cultural que le hizo caer al suelo desde una altura considerable.
El silencio se apoderó del estadio Reino de León, que asistió compungido a la evacuación del jugador hacia un centro hospitalario.
- La carrera al límite de un Barça sin margen ni licencia: 'No puede regresar ahora al Camp Nou. No hay tiempo
- Pedri y Lamine llevan al Barça a un triunfo increíble
- Horario y dónde ver el GP de Hungría de MotoGP 2025
- Levante – Barcelona, en directo: última hora del partido de liga
- Muere un ciclista de 17 años en Soria durante la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero
- Flick, tras la remontada de locura con el 2-3: 'Estoy muy orgulloso de mis jugadores
- Una alpinista rusa lleva nueve días atrapada a más de 7.200 metros con la pierna rota
- Jordi Masquef, alcalde de Figueres: 'La Vuelta va más allá de la marca España