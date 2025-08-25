Baloncesto
El Joventut estima que Ricky Rubio necesitará dos meses de preparación y adaptación
El técnico del equipo verdinegro pidió ayer paciencia con el base catalán después de haber estado más de un año sin competir al máximo nivel.
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El entrenador del Joventut Badalona, Dani Miret, ha explicado este lunes que el base Ricky Rubio necesitará "unos 60 días" de preparación y adaptación, después de haber estado más de un año sin competir al máximo nivel.
"Hemos hablado con el preparador físico y se estima que su tiempo de adaptación y preparación será de unos 60 días, aunque cada persona es diferente y los tiempos podrían variar", ha remarcado el técnico catalán en declaraciones a los medios de comunicación desde la pista del Palau Olímpic de Badalona.
En busca de un exterior
Por otra parte, Miret se ha mostrado satisfecho con la confección de la plantilla, aunque ha admitido que todavía no está cerrada: "El equipo mantiene una identidad en un vestuario que aún no está completo por las bajas por el Eurobasket de Hakanson y Birgander, y porque es posible que llegue una incorporación de última hora".
Sobre este posible fichaje, el entrenador ha confirmado que el club verdinegro busca "un jugador exterior, un escolta o un alero que pueda aportar equilibrio en la rotación".
El Joventut, que ya ha arrancado los entrenamientos, no tendrá ningún compromiso de pretemporada hasta el próximo 4 de septiembre a las 20:30 horas en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) ante el Hiopos Lleida.
- La carrera al límite de un Barça sin margen ni licencia: 'No puede regresar ahora al Camp Nou. No hay tiempo
- Pedri y Lamine llevan al Barça a un triunfo increíble
- Horario y dónde ver el GP de Hungría de MotoGP 2025
- Levante – Barcelona, en directo: última hora del partido de liga
- Muere un ciclista de 17 años en Soria durante la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero
- Míchel, tras el 5-0 del Villarreal: 'No me siento representado por los jugadores, es muy duro y muy fuerte
- Flick, tras la remontada de locura con el 2-3: 'Estoy muy orgulloso de mis jugadores
- Una alpinista rusa lleva nueve días atrapada a más de 7.200 metros con la pierna rota