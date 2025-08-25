El Joventut estima que Ricky Rubio necesitará dos meses de preparación y adaptación

El entrenador del Joventut Badalona, Dani Miret, ha explicado este lunes que el base Ricky Rubio necesitará "unos 60 días" de preparación y adaptación, después de haber estado más de un año sin competir al máximo nivel.

"Hemos hablado con el preparador físico y se estima que su tiempo de adaptación y preparación será de unos 60 días, aunque cada persona es diferente y los tiempos podrían variar", ha remarcado el técnico catalán en declaraciones a los medios de comunicación desde la pista del Palau Olímpic de Badalona.

En busca de un exterior

Por otra parte, Miret se ha mostrado satisfecho con la confección de la plantilla, aunque ha admitido que todavía no está cerrada: "El equipo mantiene una identidad en un vestuario que aún no está completo por las bajas por el Eurobasket de Hakanson y Birgander, y porque es posible que llegue una incorporación de última hora".

Sobre este posible fichaje, el entrenador ha confirmado que el club verdinegro busca "un jugador exterior, un escolta o un alero que pueda aportar equilibrio en la rotación".

El Joventut, que ya ha arrancado los entrenamientos, no tendrá ningún compromiso de pretemporada hasta el próximo 4 de septiembre a las 20:30 horas en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) ante el Hiopos Lleida.