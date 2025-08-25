El Espanyol apuesta por el central alemán Riedel y prepara el último golpe en el pivote

Falta justo una semana para el cierre de mercado –el plazo expira el lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas- y el Espanyol prepara sus últimos retoques. El club perico fue de los primeros en moverse con solvencia con operaciones anunciadas en el comienzo del verano y ahora afronta el sprint final con escasos deberes por delante, aunque importantes para cerrar una plantilla del gusto de Manolo González.

La próxima novedad se producirá en la retaguardia, con el alemán Clemens Riedel como apuesta para reforzar la zaga. El defensa, de 22 años, ya se encuentra en Barcelona para pasar la revisión médica y rubricar su compromiso con el Espanyol, que pagará unos dos millones de euros por el futbolista del Darmstadt, club de la Segunda División germana. Riedel (1,86 metros) ha sido internacional sub-19 y sub-21 con Alemania y tiene un valor de mercado de cuatro millones, según el portal Transfermarkt.

Amplia nómina

El objetivo de la dirección deportiva comandada por Fran Garagarza era recuperar a Kumbulla, que tuvo un excelente rendimiento el curso pasado, pero el albanés prefirió jugar en el Mallorca. Ahora se ha decantado por Riedel, un central joven con proyección y poderoso que cerrará una amplia nómina de centrales, que ya cuenta con Cabrera, Calero, Miguel Rubio y Pablo Ramón.

Guido Rodríguez (izquierda) en un partido de este verano con el West Ham. / SARAH YENESEL / EFE

La siguiente misión se encamina hacia la posición de ‘6’, un puesto primordial para equilibrar el equipo. En ese objetivo emerge la figura de Guido Rodríguez, mediocentro que desea volver a LaLiga antes que aceptar las propuestas que tiene de Arabia. El fichaje del argentino, exjugador del Beltis que milita ahora en el West Ham, supondría una excelente noticia para los pericos. El club andaluz, con Pellegrini al frente, también desea recuperarlo.

Hombre clave

Otra de las opciones es Urko González de Zárate, el centrocampista de la Real Sociedad que estuvo charlando con sus excompañeros este domingo antes del partido disputado en Anoeta. El pivote no tuvo minutos contra los pericos y Manolo vería con buenos ojos el retorno de un hombre que fue clave en el tramo final de la temporada pasada para lograr la salvación.