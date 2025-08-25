El azulgrana Shengelia fue sometido a pruebas en Barcelona por una arrítmia cardíaca

El nuevo jugador del Barça, el georgiano Tornike Shengelia, finalmente disputará el Eurobasket que arranca esta misma semana después de los problemas cardíacos que se le detectaron los servicios médicos de Georgia, y con el Barça muy atento a los acontecimientos.

Y es que el nuevo ala-pívot azulgrana pasó por Barcelona para realizarse pruebas médicas e indagar en sus problemas de corazón que le llevaron a frenar su participación con su país en la preparación del Eurobasket y regresar inmediatamente a la Ciudad Condal para pasar una minuciosa revisión médica. Se le detectó una arrítmia que deberán seguir de cerca aunque le han dado autorización para participar en el torneo, después del comunicado emitido por el club blaugrana.

"La Federación de baloncesto de Georgia ha informado este lunes que Toko Shengelia es uno de los 13 jugadores convocados para disputar el Eurobasket, pero que realizará un plan de trabajo especial por una arritmia detectada después del partido contra Estonia (8 de agosto)",. decía la nota.

Resultados satisfactorios

"El nuevo jugador azulgrana estuvo en Barcelona pocos días después para realizar un seguimiento de la arritmia bajo la supervisión de los Servicios Médicos del FC Barcelona y para volver a ponerse a punto para la competición. El resultado de las pruebas fue satisfactorio y el jugador ha vuelto a los entrenamientos con Georgia, siguiendo el protocolo médico, cuyo plan de trabajo le permitirá volver a la competición internacional de forma progresiva", finalizaba el comunicado azulgrana.

Después de su paso por el Barça de incógnito, el club le autorizó a viajar a la capital chipriota, Limassol, para unirse a sus compañeros de cara al Eurobasket y Georgia dio la lista definitiva apenas dos días antes del inicio del torneo.

Ausente en los últimos encuentros

La última presencia de Shengelia con su selección fue el pasado 8 de agosto en un encuentro de preparación ante Estonia, en Letonia, y desde entonces, el jugador no ha vuelto a participar en ningún encuentro, aduciendo ‘problemas personales’ aunque ahora se ha sabido que el jugador sufrió algún tipo de arritmia que despertó la alarma en la selección y el Barça le pidió que viajar a Barcelona para realizarse pruebas.

Georgia realizó un campus de entrenamiento de 9 días en Praga del 15 al 23 de agosto, donde disputó dos partidos amistosos contra la República Checa: un duelo de sparring el 19 de agosto y otro partido de sparring abierto el 21 de agosto, ya sin Shengelia en la expedición, que aprovechó para viajar a Barcelona

Shengelia es uno de los fichajes estrella del conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada, y si sufre problemas cardíacos puede convertirse en un serio problema de cara a su incorporación al equipo en las próximas semanas. Aunque, de momento, no parece que vaya a peligrar su carrera deportiva.

Ya se encuentra con su selección

Desde el club, confirmaron que el jugador había pasado por los servicios médicos para hacerle el seguimiento a esos problemas, aunque se le permitió regresar con la selección y estará entre los 12 participantes en el torneo de selecciones.

A nadie escapa que el conjunto azulgrana está incorporando en sus filas a uno de los mejores '4' del continente, y que tal y como ha demostrado en estas últimas semanas, todavía tiene mucho baloncesto en sus manos.

Shengelia sigue en plena forma física, y con hambre competitiva y de títulos tan necesaria y que tan bien le va a hacer encajar en un vestuario del Barça que acumula dos años de desilusiones. Su experiencia en Liga Endesa tanto en Valencia Basket como en Baskonia son garantía de una rápida adaptación al baloncesto español.

Tras convertirse en uno de los fichajes estrella de la nueva campaña, habrá que ver cómo evoluciona la situación de Shengelia y si finalmente, solo ha sido un pequeño susto aunque se hará un seguimiento específico al jugador para estar seguros que no hay más complicaciones.

Porque cuando se habla de posibles problemas cardíacos del georgiano, toda precaución es poca. Y el conjunto azulgrana debe anteponer su salud a cualquier otra consideración sobre su futuro.