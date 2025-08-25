Fútbol
Ancelotti deja fuera a Neymar, Vinícius y Rodrygo para los partidos de Brasil contra Chile y Bolivia
El extécnico del Madrid explicó que Vinícius y Rodrygo fueron excluidos porque ya los conoce muy bien y el exazulgrana, por la nueva lesión que sufrió.
El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, llamó este lunes a varios jugadores primerizos y dejó fuera a Neymar, Vinícius y Rodrygo de la lista de 23 convocados para los dos últimos partidos de Brasil en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, contra Chile y Bolivia, en septiembre próximo.
"La idea que tengo es conocer nuevos jugadores que no conozco bien a nivel personal", afirmó el entrenador italiano al explicar las grandes novedades en su lista de convocados, de la que se quedaron fuera nueve de los futbolistas que estuvieron en la última.
Ancelotti explicó que Vinícius y Rodrygo fueron excluidos porque ya los conoce muy bien y Neymar, por la nueva lesión que sufrió.
Varios debutantes
Como Brasil ya garantizó su clasificación al Mundial del próximo año, el técnico italiano prefirió llamar para los dos próximos partidos a jugadores que nunca habían sido convocados o que tuvieron pocas oportunidades, para observarlos y probarlos de cara al equipo que montará para la competición en Estados Unidos, Canadá y México.
Tras los partidos de septiembre, Ancelotti ya podrá comenzar a formar el equipo que disputará el Mundial en las cuatro ventanas que tendrá para amistosos antes de la competición, la primera en octubre de este mismo año y en la que Brasil se medirá con Japón y Corea del Sur.
Por ese motivo, la lista de convocados anunciada este lunes incluye a varios futbolistas que nunca habían sido llamados para la selección, como Kaio Jorge (Cruzeiro), actual goleador del Campeonato Brasileño.
Regreso de Lucas Paquetá
Entre las sorpresas, destaca el regreso del centrocampista Lucas Paquetá, que no era convocado desde que comenzaron las investigaciones por supuesta complicidad con una red que promovía fraudes en apuestas deportivas.
La ausencia de Vinícius se debe también a que tiene que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, por lo que solo estaría disponible para el partido con Bolivia.
Neymar, que no juega con Brasil desde octubre de 2023 por diversas lesiones, está bajo tratamiento intensivo porque sufre un edema en una pierna.
