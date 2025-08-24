Triunfo de Vingegaard en la primera llegada en alto de la Vuelta

El corredor danés Jonas Vingegaard del conjunto Visma se ha alzado con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta, desputada entre la ciudad de Alba y la estación de esquí de Limone Piamonte con 159,5 kilómetros de recorrido, en lo que ha sido la segunda jornada completa de la ronda española disputada en territorio italiano, concretamente en carreteras de la región del Piamonte.

La victoria, además, ha tenido doble premio pues ha supuesto para el vencedor la consecución del jersey rojo de líder, ya que la meta de este domingo no era apta para velocistas como Jasper Philipsen, primer líder de la Vuelta que ha empezado en Italia. La lluvia y el mal tiempo han supuesto un esfuerzo extra a los corredores durante los últimos kilómetros de la etapa.

Este lunes se disputa la tercera etapa de la carrera y la última completamente en carreteras del Piamonte. La tercera etapa partirá desde la localidad de San Maurizio Canavese y finalizará en Ceres con sólo 134.6 kilómetros de recorrido. Es un trazado de media montaña que dificultará la formación de una nueva llegada multitudinaria sobre todo porque la línea de meta está después de un repecho que tiene la consideración de puerto de cuarta categoría con una longitud de 1,5 kilómetros.

Más información en breve.