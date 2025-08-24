Pedri estaba allí, por Juan Cruz Ruiz

Ahora que todavía es verano, la era en la que Pedri iba a ver a sus padres en Tegueste, Tenerife, a veces paso por la casa de comidas en la que se ha criado el mejor jugador del Barça.

Este viernes estaba a media asta este lugar ahora tan querido por los seguidores azulgranas. Ya se habían ido los parroquianos y la casa se aprestaba para abrir más tarde, cuando en la isla es una hora menos y en Barcelona los padres de Pedri, que ahora están con él en su sitio de trabajo, ya no tienen la urgencia de cumplir con los numerosos parroquianos que desde hace años van allí por la comida... y por Pedri.

Desde hace tiempo es Pedri la gran atracción del lugar, como es natural, porque es el mejor jugador que ha dado Canarias desde el siglo pasado y es ahora, por encima de cualquier otro, el más importante de sus futbolistas. Otros, como Lamine Yamal, tienen en las botas y en la imaginación razones para ser peligrosos, y se nota en seguida que Pedri lo sabe, y los pone a jugar, dispone de la pelota pero no para quedársela, sino para explicar cómo se ha de pasar, cómo hay que retener y, en definitiva, cómo se tiene que ganar.

Escalofrío azulgrana

En esta ocasión el asunto era muy peliagudo, porque un equipo que se viste igual que el Barça y que tiene en su tradición el gusto de haberle ganado muchas veces partidos de gran complejidad empezó la primera parte poniendo de manifiesto que al Barça también se le gana. El escalofrío azulgrana me llegó, muy pronto, como un jarro de agua fría que ponía tierra sobre una bravata mía dicho al redactor jefe: que el Barça ganaría pronto por 0-3, y resultaba que mucho antes de la segunda parte ya estábamos con dos goles de déficit.

Pedri festeja su gol, el primero del Barçá, ante el Levante en el Ciutat de Vàlencia. / Afp / José Jordán

La segunda parte requería tila o resignación, sobre todo porque muy cerca, en casa, un joven madridista descubría que estábamos cerca del primer ridículo de la temporada y eso era peor que empatar. En este caso, empatar también era perder, porque ni el Levante había hecho tanto para el galardón ni el Barça había estado tan por debajo de sus aptitudes. Y en seguida que al Barça le llegó el balón y éste agarró el sitio de Pedri en el campo ya se vio que la vida le estaba dando, al muchacho de Tenerife y al jugador del Barça, el merecido que buscaba: la vía hacia la victoria.

Un nuevo equipo

Fue Pedri, no fue ningún otro, aunque él juega para todos, el que consiguió el primer disparo sólido del partido. Y lo hizo desde donde marcaba los goles, por cierto, aquel Foncho que nació también en esta isla y que una vez que la selección española, en la que él representaba al Barça, lo necesitó, hizo en Eire un gol de muchas campanillas.

Pedri estaba allí, como si estuviera haciendo del Barça un nuevo equipo que, de pronto, se parecía al mejor del año pasado, en el que, por cierto, Pedri fue también el futbolista más sereno y puntual del Barcelona.