El Oviedo calibra el hambre del Real Madrid de Xabi Alonso

Primer partido del Real Madrid de Xabi Alonso lejos del Bernabéu. Enviaba el tolosarra en la rueda de prensa de este sábado un mensaje a su vestuario: "Da igual donde juguemos porque hay que dar un buen nivel". Y eso es lo que espera el técnico y sus aficionados, que el equipo crezca y despliegue más automatismos al tiempo que destierra viejos vicios que aún se dejaron ver en el encuentro inaugural ante Osasuna.

La titularidad de Mastantuono

La gran novedad podría ser la entrada de Franco Mastantuono en el once, toda vez que el argentino se ha ganado la confianza de un Xabi que no tiene problema en admitir que le ha entrado por el ojo por "sus ganas, su energía, su impacto en el juego...". Precisamente energía es lo que pide el vasco a sus futbolistas para desterrar la pereza que mostró el Madrid la pasada temporada con la llegada de Mbappé al equipo.

Xabi pide hambre y hay dos jugadores que no están mostrando ese colmillo como Rodrygo o Vinícius. Alonso fue preguntado por ambos y su forma de responder fue bastante significativa, sin casi nombrarles y dando respuestas genéricas plagadas de obviedades. Rodrygo está encallado y el técnico, si el partido se pone de cara, podría darle minutos para rescatarle del olvido. Vinícius sigue en el once, pero ha perdido estatus y, de momento, ya entra en la ronda de sustituciones, algo que no pasaba con Ancelotti. Ahora la corona la luce un Kylian Mbappé más delgado y asociativo. Es cierto que el francés sigue distraído en tareas defensivas, pero en ataque participa más y ofrece soluciones a sus compañeros, especialmente a un Arda con el que tiene química. En el medio, a falta del fichaje del mediocentro, Tchouámeni se ha asentado como ancla, dejando la batuta para Guler y Valverde ha quedado en una posición comprometida porque en ataque parece desconectado. Además, hay dudas de dónde encajará cuando reaparezca Bellingham para asumir el rol de centrocampista llegador al área.

En Oviedo se resolverá si Xabi apuesta por afianzar un once o por rotar para mantener activados a todos los futbolistas de la plantilla. La defensa parece inamovible porque Carvajal sigue mejorando, pero aún no está para entrar y seguirá Trent como lateral, con Militao y Huijsen en medio y Carreras a la izquierda. Arriba Mastantuono podría sacar del once a Brahim y si Alonso se animase a airear aún más el banco, Gonzalo aumentaría el hambre de la delantera además de aprovechar todos los centros huérfanos que no encontraron rematador ante Osasuna.

Un Oviedo, reforzado

Enfrente un Oviedo que esta semana ha cerrado varios refuerzos (Bailly, Dendoncker y Breckalo) y Paunovic no ha cerrado la participación de ninguno de ellos: "Estamos completando la plantilla, ya hay refuerzos nuevos que hay que acoplarlos. Es positivo, con los fichajes somos más fuertes que la semana pasada en Villarreal. Tendremos que ir combinando el aspecto físico de quién está pero no creemos que puede dar rendimiento máximo en 90 minutos. Nos va a dar mayor rendimiento si sabemos combinarlo. Todos están disponibles y estamos pendientes de cómo van progresando físicamente durante el partido". Parece que, de momento, entraría en el once el belga y se mantendría el grueso del equipo que jugó en Villarreal, con Cazorla esperando su momento en la segunda parte.

El técnico local ha apelado al ambiente que se vivirá en las gradas del Carlos Tartiere como gran aliciente para sus jugadores: "El partido es una fiesta del fútbol. Por fin vuelve el fútbol de Primera y ante un gran rival. Queremos contribuir a esa fiesta, y mostrar que somos un equipo que juega bien. Que sabe defender y compite. Esperamos el lleno y estaremos fuertes".