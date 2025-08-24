Míchel, tras el 5-0 del Villarreal: "No me siento representado por los jugadores, es muy duro y muy fuerte"

En el descanso, y ya con el 4-0 en el marcador del Estadio de la Cerámica, Míchel, el técnico del Girona se ha dirigido a sus jugadores. "Me siento decepcionado, la responsabilidad es mía. Pero no me he sentido representado por los jugadores. No hemos sido un equipo. Es muy duro y muy fuerte sentir que no estamos comportándonos como un equipo", ha revelado el entrenador de Vallecas, profundamente dolido por la imagen que ha transmitido su Girona.

"Pido disculpas, no podemos dar una imagen como la de hoy. Esa sensación de impotencia no puede estar en el terreno de juego", ha precisado Míchel, quien ha ido más allá en su análisis de la segunda derrota consecutiva del Girona en los dos primeros partidos de la Liga.

"Ha sido una imagen muy mala porque el Villarreal ha estado súper cómodo, en ningún momento hemos estado en el partido. Es algo que no nos puede pasar, hay que reconocerlo y reflexionarlo", ha añadido antes de lanzar un contundente mensaje: "Para formar un equipo hay que querer y hemos de empezar a querer".

"Para formar un equipo hay que querer y hemos de empezar a querer" Míchel — Técnico del Girona

"No puedes estar pendiente de otras cosas, del mercado que se abre y se cierra. No hemos estado centrados en estos primeros nueve puntos. Parece que estamos esperando a que se cierre el mercado", ha dicho dolido el técnico de Vallecas.

Míchel, el técnico del Girona, en el banquillo del Estadio de La Cerámica de Vila-real. / Efe / Andreu Esteban

"Debes estar muy focalizado porque sino no das el cien por cien. Yo me quiero ir piensan algunos y entras en un bucle que se impregna a todos dando la sensación de que no somos un equipo", ha comentado.

"¿Mercado? Tenemos muchos nombres por ahí pululando y no estamos centrados. Oigo mucho ruido y poco foco" Míchel — Técnico del Girona

"¿Mercado? Tenemos muchos nombres por ahí pululando y no estamos centrados. Oigo mucho ruido y poco foco", ha insistido el técnico de Vallecas, preocupado porque sus jugadores no saben salir de esa espiral de rumores.

"Ni el club, ni yo ni el equipo hemos estado centrados"

Justo ahí ha elevado el tono de su dura crítica tras la segunda caída consecutiva. "Ni el club, ni yo, ni el equipo estamos centrados porque ese ruido de fuera no nos puede condicionar. ¡Y nos está condicionando!", ha exclamado Míchel, cada vez más inquieto al detectar errores de concentración en sus propios jugadores.

Pepé celebra su gol, el 1-0 del Villarreal al Girona, junto a Etta Yong ante la desolación de Tsygankov. / Afp

"Esas dudas que se generan fuera vienen propiciadas porque dentro no estamos centrados. Hay que tener actitud y pasión para competir, pero sino es muy complicado", ha reclamado el entrenador del Girona, indicando que "hemos empezado la Liga pensando en cómo va a quedar la plantilla. Nadie está centrado en que hay tres partidos por delante, ya solo uno, antes de que se cierre en el mercado"