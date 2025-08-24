Márquez: "No pienso hacer locuras para ganar el título cuanto antes"

Pongamos los datos sobre la mesa y asustémonos de lo que está protagonizando Marc Márquez Alentá, de 32 años, ocho veces campeón del mundo de motociclismo, ganador, esta temporada, de 23 de las 27 carreras que se han disputado hasta hoy, vencedor de 13 de las 14 pruebas al 'sprint' que se celebran los sábados de gran premio. ¿Más?, supera por 152 puntos al segundo del Mundial, un fabuloso Àlex Márquez, por 209 al tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia y por 249 al italiano Marc Bezzecchi, otra de las revelaciones de la temporada.

Y ayer, cómo no, ganó con una, bueno, con las dos manos la prueba al 'sprint' de Balaton Park, en Hungría, por delante de la pareja italiana del equipo de Valentino Rossi, el VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. "He salido muy bien, he apretado cuatro vueltas, he cogido casi dos segundos y luego he ido dosificándome, a mi ritmo". Es decir, demasiado fácil tanto explicándolo como ejecutándolo. Y así lleva toda la temporada.

Duro trabajo

"Me he encontrado muy cómodo desde la misma salida y la razón no es otra que lo que comenté, el viernes, al acabar los dos primeros entrenamientos en el sentido de que había ido muy bien, quedé a seis milésimas de segundo de Pedro (Acosta), que aquí va muy, muy, rápido, pero también señalé que creía, como así ha sido, que había un par de detalles de la moto y un par de detalles de mi pilotaje que se podían, que debíamos intentar mejorar, y así ha sido. El equipo, ayer tarde y noche, trabajó duro para conseguir esas mejoras, especialmente de la mano de los electrónicos", dijo nada más acabar la ceremonia de medallas en la misma pista de Balaton Park.

Las mejoras, según ha comentado Marc, no solo sirvieron para que él mejorase sino que su sospecha, bueno, sospecha no, convencimiento absoluto, es que tanto 'Diggan' como 'Morbi', los pilotos de Ducati del ‘team’ de Valentino Rossi, se han aprovechado de su telemetría tras el entrenamiento y la ‘quali’ del sábado, para poner su ‘Desmosedici’ similar a la suya y presentarle cierta, solo cierta, batalla, en la prueba al ‘sprint’, veremos hoy (14.00 horas, DAZN) en el auténtico GP.

Márquez reconoció que ésta, la octava de la temporada, ha sido una de las ‘poles positions’ más importantes del año porque le permite arrancar desde la primera posición de la parrilla en un trazado nuevo, diferente, de karting, muy sinuoso y, sobre todo, “con una primera curva de derechas, cerradísima, casi de primera para muchos, donde se ha visto que las posibilidades de que hubiese lio eran grandes. No sabía que Fabio (Quartararo) se había llevado por delante a Enea (Bastianini), pero sí he oído un ruido, he soltado frenos y he trazado esa curva más abierta de lo normal y me he librado por centímetros”.

Marc Márquez afronta este mediodía (14.00 horas, DAZN) el GP de Hungría, donde nunca ha conseguido la victoria, habiendo vencido en 23 de las 27 carreras disputadas hasta ahora y en 13 de las 14 pruebas al 'sprint' de esta temporada.

El ocho veces campeón del mundo que, de momento, ha ganado 23 de las 27 carreras de sábado y domingo que se han disputado, ha recordado que a lo largo de las 13 vueltas de la prueba al ‘sprint’ “he ido viendo marcas, trazadas, en la curva 1, en la 9, en varias y he pensado que se habían caído varios pilotos porque, repito, no era fácil adelantar y hacer buen ritmo con tantas curvitas y tantas chicanes. Por eso quería salir e intentar, sino escaparme porque aquí es casi imposible, si adquirir un segundo, dos, para mantener mi ritmo y ganar sin problemas, como así ha sido”.

Sin precipitarse

“Pues sí, sí he pensado cerrar el campeonato lo antes posible, sí, pero sin volverme loco, sin hacer locuras, ¡ni hablar!, no pienso precipitarme, pues el título llegará cuando llegue. Además, a mí los números no me salen para poder ser matemáticamente campeón en Misano, dentro de tres grandes premios”, comentó Marc cuando le insistieron en la pregunta de moda en las últimas semanas respecto si le apetece ser campeón en Misano (14 de septiembre), la ‘casa de Valentino Rossi’.

Y, de pronto, se produjo una conversación ¿discusión?, no, no, charla amigable, entre dos enviados especiales de medios españoles y el propio Marc. “Yo creo que para ser campeón en Misano tengo que conseguir 70 puntos más que Àlex entre la carrera de mañana (hoy) y los dos siguientes grandes premios, y que él no puntúe, me parece realmente difícil, por no decir que imposible pero, bueno, hacer bien los números y mañana (hoy) volvemos a comentarlo”.

"No pienso precipitarme. Este título solo lo puedo perderlo yo. Ahora llega Barcelona, un circuito que no se me da demasiado bien. No pienso hacer cuentas, el título llegará cuando llegue" Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y líder del Mundial de MotoGP

“Yo”, insistió el mayor de los Márquez Alentá, “sigo pensando lo de siempre: voy a seguir disfrutando del momento, voy a correr lo mejor que pueda, voy a intentar ganar las carreras que quedan pero, insisto, no me pienso volver loco. Repito una vez más: este Mundial solo lo puedo perder yo, así que mejorar asegurarlo poco a poco”.

Y fue entonces cuando el próximo campeón del mundo recordó que, dentro de quince días, viene Barcelona (7 de septiembre) y “todo el mundo sabe lo mucho que sufro en Montmeló, mientras que Àlex va como un tiro en esa pista y yo, por supuesto, como hermano le deseo lo mejor a Àlex”.

Márquez elogió el nuevo trazado de Balaton Park, por cierto, uno de los tres circuitos que le faltan a su extensa colección de triunfos, junto a Mandalika (Indonesia) y Portimao (Portugal). “Es un trazado muy particular y ya dije que, en un calendario de 22 citas, no está mal que vengamos a circuitos como éste que, de entrada, es decir en el primer entrenamiento, no te gusta nada pero, en cuanto le coges el truco, el rollo, te lo pasas bien. Bueno, al menos yo. Es como si estuvieses dando vueltas en un karting, frenar y acelerar continuamente. Y no, no cansa”, señaló al final de su exposición.

Y, claro, cómo no, normal ¿no?, le preguntaron por la crisis de su compañero de equipo, el tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia. “De ‘Pecco’ no diré mucho más”, comentó Marc Márquez tras ganar la prueba al ‘sprint’ del GP de Hungría, “pero me temo que se le ha juntado su peor momento anímico con su mal fin de semana en Austria y, encima, con el peor circuito para su estilo de pilotaje, como le pasa a mi hermano, que ha ido rapidísimo hasta llegar aquí”.

Márquez insistió en que “aquí, el paso por curva fantástico que tienen tanto ‘Pecco’ como Àlex, no sirve de nada, cosa que a mi me encanta”. MM93 cree al llegar a Barcelona todo cambiará y que tanto Àlex como ‘Pecco’ volverán a ser claros candidatos al podio. “Ducati está haciendo todo lo posible para salir de este bache”.