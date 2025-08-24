Jessica Vall: "Dejar de nadar y quedarme embarazada han sido dos bombas atómicas en mi cerebro"

El llamador de ángeles que lleva colgado del cuello tintinea mientras se sienta en la terraza de su casa de Palafrugell. Jessica Vall (Barcelona, 1988) ahora está en paz. Han sido meses difíciles, donde ha dejado la piscina después de muchos años siendo una referente. La especialista en braza se colgó el bronze en el Mundial de Kazan de 2015 además de ser triple medallista europea. Ha competido en Mundiales, tres Juegos Olímpicos... todos grandes retos que han precedido al que está viviendo ahora. Embarazada de 26 semanas, la ya exnadadora está terminando de encajar las piezas de una vida que ha dado un giro radical en los últimos meses.

¿Cómo está ahora? ¿Cómo han sido estos meses desde el adiós y con todo lo que está gestionando más allá de la natación?

Es un proceso complicado y, por suerte, me preparé mucho. Ya me dijeron que transitas por muchas etapas que, por mucho que lo trabajes, no dejas de pasar por ellas. Te permite identificarlas y así baja un poco el estado de alerta, pero no quiere decir que deje de vivirlas. He querido estar vinculada con el grupo de entrenamiento con el que estaba. Las temporadas de natación van de septiembre a julio, y en mi caso lo dejé 'a medias'. En la parte final sí que estaba conectada e iba a verlos. Me ayudó a hacerlo poco a poco. Pero ver el pasado Mundial desde casa, no sé si porque era el primero, me removió muchas cosas.

¿Qué sintió?

Te pasa todo por la cabeza. Desde que me encantaría volver a estar allí, pero después pensar que, con todo lo que implica, no. Esa idea se te pasa muy rápido [ríe]. Cuando ves la competición, te acuerdas de la parte positiva, pero lo que tenías que entrenar para estar allí, estar entre las mejores del mundo, es lo que yo no quería hacer. Al final, siempre estás enamorada de tu deporte, pero cuando ya no te compensa es cuando decides dar un paso al lado.

¿Cómo de difícil es tomar la decisión?

Hay dos pilares fundamentales. Uno es el económico. Cuando toda tu base depende del deporte, es mucho más difícil despedirte. En mi caso, desde que volví de los Juegos de Tokio ya trabajaba en una empresa, y esto me daba una estabilidad. Ya estaba trabajando en 'la Jessica de fuera de la piscina'. Pero claro, yo llevaba 30 años despertándome por la mañana para ir a entrenar y luego yendo a la escuela o a trabajar, volviendo a entrenar...

La exnadadora Jessica Vall posa para EL PERIÓDICO en su casa de Palafrugell. / Zowy Voeten / EPC

¿Cómo es el día después?

Al principio pasé una etapa de “no quiero que nadie me diga nada”. Hacía lo que me apetecía: nadar, correr, lo que fuera. Han sido 2-3 meses así, y luego ya he querido construirme una rutina nueva. Ya he roto con todo, me he desintoxicado, y ahora quiero volver a crear hábitos nuevos. Lo único es que, con el embarazo, la nueva rutina es un poco rara [ríe]. Cuando nazca el bebé, quiero volver a hacer deporte, lo tengo claro. Me encuentro mejor conmigo misma.

¿La maternidad formó parte de la decisión o vino luego?

Los deportistas continuamente rompemos con creencias limitantes. Es una de las cosas que nos hace mejorar. Tú crees en algo e intentas superarlo. En mi caso, pese a tener referentes, que he tenido a mi alrededor que han sido madres, no me veía capaz de hacer el parón para ser madre y luego volver. Todo el mundo con quien he hablado me dice que todo cambia mucho. Cambian las prioridades. Si yo he dado mi palabra de que quiero volver y las cosas cambian, me sentiré mal conmigo misma. Prefería parar y enfocar la maternidad, que no dar mi palabra por algo que la gente me dice que te cambia la vida totalmente. Prefiero hacerlo así porque quiero sentirme bien conmigo misma. Después pienso y veo que si otra deportista, en las mismas características, decide quedarse embarazada y dice que quiere volver y al final no lo hace, yo no la juzgaría. Pero hablo más de cómo me juzgaría a mí misma y no a las demás. Hice el sprint final hasta París y después intentamos ser padres, porque es una ilusión que tenemos desde hace tiempo.

¿Está siendo como se lo esperaba?

Para nada, cero. El embarazo está muy idealizado. Tuve que hacer reposo relativo porque tuve pérdidas, ya que había riesgo de aborto. Supongo que también me ha coincidido con que he dejado de nadar. Ya de por sí, son dos bombas atómicas en mi cerebro. Transitas por muchas emociones. Si ya de por sí dejar el deporte te puede hacer dudar de quién eres tú, imagínate si se le suma el embarazo: '¿Seré buena madre? ¿Lo haré bien?'. Los miedos aumentan e intento tocar con los pies en el suelo. Lo hablo con mis amigas. Me acompañan mucho con esto.

¿Qué parte ha sido la más complicada? ¿La física o la mental?

La parte mental la tenía más contemplada, pero la física no. No me había preparado. Ni siquiera lo había pensado. No le había dado vueltas. En ese momento me daba igual, pero ahora me he dado cuenta de que el cuerpo cambia y te da miedo trabajarlo como lo hacías. Porque claro, estás embarazada. Y yo soy muy bruta y si quiero me voy a correr 10 km. Ahora no es el momento de hacerlo. Estoy entrenando la paciencia [ríe].

La exnadadora Jessica Vall posa para EL PERIÓDICO junto a su perro en su casa de Palafrugell. / Zowy Voeten / EPC

El cuerpo de las deportistas es el referente de belleza de una mujer musculada. Ahora es todo lo opuesto con el embarazo. Es un cambio muy radical a procesar.

Me ha explotado la cabeza, sí. Pero intento aceptar mi cuerpo porque es el que tengo ahora. De hecho, hay cosas que pienso que son 'guais', como que ahora tengo pecho. Cosas que antes no tenía [ríe]. Intento fijarme en estas cosas. Es como quien no acepta la vejez. Es tu cuerpo ahora, es lo que toca y lo tienes que querer. No tanto por la parte estética, que ahora va en segundo lugar, pero es cierto que cuando de inicio te ves en el espejo cuesta porque no te identificas. Cambia muy rápido. Veo fotos del año pasado, en los Juegos Olímpicos, y alucino.

¿Ha necesitado la ayuda de un profesional en este proceso en lo referente a la salud mental?

No, pero siempre he tenido psicólogas cerca. Tenía a la persona a la que pedir ayuda, pero no me ha hecho falta de momento. En septiembre me he planteado empezar a trabajarlo porque se acerca el parto y pienso que me puede ayudar. Tener una visión externa, que no te juzgue y que te entienda. A veces, no sabes expresar las cosas y cuando lo haces con alguien que quieres, eso puede afectar a esa persona. Y puede tener una reacción. Por eso a veces va bien una persona externa.

¿Cómo afronta el miedo al cambio?

En el deporte, siempre tenía una libreta donde apuntaba cosas que me iban bien y los miedos. Si algún día abriera esa libreta, la gente fliparía. Soy una persona muy emocional y me iba muy bien para identificar las emociones y de dónde venían para romper con ello. Salir del bucle. Ahora he hecho una libreta de mi embarazo. Apunto las cosas que me gustan y las que no, qué miedos tengo. Me voy haciendo preguntas. Muchas veces, cuando tenemos miedo, nos quedamos enfocados en eso. Me quedaba encallada en algunas cosas. Le doy una parcela de mi tiempo, porque no quiero invisibilizar lo que me pasa, pero que no ocupe el todo de mi tiempo. Me gusta enfocar la parte positiva, pero la parte negativa va bien y voy con la libreta todas las noches. Siempre hago una relajación si me siento desorientada, y apuntar todas estas cosas hace que baje el suflé. A veces, lo apuntas y dices: "¿En serio esto me ha 'rayado' todo el camino hasta casa?". Lo apunto y baja.

¿Ha echado algo en falta estos meses?

Lo que más me ha faltado y que puede que me hubiera motivado a seguir nadando es la falta de información sobre el entrenamiento durante el embarazo. Son muchas disciplinas médicas las que tienen que convivir, y ahora es cuando empieza a haber lugares especializados. Pero dentro de las Federaciones no hay nada. No me he sentido segura en cuanto a que hubiera un proyecto donde me dijeran que no pasaba nada con que me quedara embarazada porque había un plan de acción. En la natación, la estrategia en los últimos años ha sido coger a gente muy joven, de 14 a 20 años.

Ese enfoque marca mucho la apuesta

Las necesidades que tiene una persona de 36 años importaban bien poco, la verdad. No porque fuera yo ni nada. He empezado esta entrevista hablando de las creencias limitantes y la gente que está en los altos cargos lo primero que debería hacer es romper con ellas. A veces, la gente de arriba tiene que pensar qué es lo que tiene y qué puede hacer para mejorarlo. Con esto, tal y como se estaba haciendo la estrategia, no tenía cabida y no iban a perder el tiempo en buscar un plan de acción para mí. Para ellos, Jessica Vall tiene el apellido de los 36 años. Me dijeron: 'No va a mejorar sus marcas'. Tengo clavada la frase, que no diré quién me la dijo. Fue antes de ir a los Juegos Olímpicos de París. Además es... '¿Y cómo lo sabes? Tú no tienes que invisibilizar que eres mayor. Obviamente hay cosas que se pierden con la edad, pero también que se ganan.

¿Y ahora qué?

Se está pareciendo mucho a lo que pensé, pero he visto que la natación ocupaba un lugar muy grande que me hacía feliz. Y es bastante complicado suplir esa parte. Estoy buscando qué es lo que me puede hacer feliz de la misma manera, o parecida. Por eso hace dos meses creé una empresa para poder hacer 'clínics' de natación, cursos, para poder transmitir mis conocimientos.