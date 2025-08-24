Flick, tras la remontada de locura con el 2-3: "Estoy muy orgulloso de mis jugadores"

"¿Qué lección sacó? El Levante ha jugado muy bien, lo ha hecho muy ràpido en las transiciones, podíamos haberlo hecho mejor. Pero creamos grandes oportunidades y en la segunda mitad me voy orgulloso de la reacción que han tenido mis jugadores. Estoy especialmente orgulloso". Así de contundente se ha mostrado Hansi Flick, feliz de completar la quinta remontada desde que llegó al Barça hace un año, impulsada en el Ciutat de Vàlencia por un mágico Pedri.

"Claro que lo tenemos que hacer mejor y no cometer tantos errores, debemos aceptar la decisión del árbitro. Y él ha decidido que era penalti", ha dicho el técnico alemán al ser cuestionado sobre el penalti en el tiempo añadido. "Estoy muy orgulloso de mis jugadores porque nos llevamos los tres puntos a casa, no es fácil hacer esta remontada porque el Levante lo ha hecho muy bien", ha añadido Flick, ensalzando el espíritu de sus jugadores porque no se abandonaron en ningún momento.

“Quiero felicitar al Levante por el partido que han hecho y a los jugadores rápidos que tiene”, ha recalcado el entrenador azulgrana, quien luego ha dicho que “Rashford nos ha enseñado en la primera mitad lo bueno que es”, aunque, finalmente, tuvo que volver al punto de partida, situando a Raphinha en el flanco izquierdo.

Flick, el entrenador del banquillo, en el estadio Ciutat de Vàlencia durante el duelo contra el Levante. / Efe / Andreu Esteban

Sus cambios en la segunda mitad resultaron claves. Flick, al comprobar que su apuesta inicial no le había ido bien con Rashford y Marc Casadó, ordenó la entrada de Dani Olmo y Gavi. Pero después, y ya con el 2-2, hizo otro doble cambio. Y más valiente que nunca porque quería el técnico la victoria. Quitó a Araujo y puso a Christensen. Sacó a Balde del campo y colocó a Lewandowski. Todo ocurría en el minuto 73.

O sea, el Barça jugó con doble nueve: Ferran Torres y el polaco, quedándose con una línea de tres centrales (Eric Garcia, Christensen y Pau Cubarsí), sin un lateral puro hasta que no apareció Koundé (m. 85). Y, al final, se salió con la suya Flick con el autogol del Levante en el tiempo añadido.