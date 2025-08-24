La ronda española
Vingegaard: “Cuando una victoria está al alcance no se puede dejar escapar”
El ciclista danés afirma que el triunfo en la segunda etapa no estaba planificado de antemano.
Sergi López-EgeaSergi López-Egea
Periodista
Periodista especializado en ciclismo desde 1990. He seguido regularmente el Tour como enviado especial desde 1991 al igual que la Vuelta, varias ediciones del Giro, la Volta y Mundiales de la especialidad. Autor de los libros 'Locos por el Tour' (con Carlos Arribas y Gabriel Pernau, RBA), 'Cumbres de leyenda' (con Carlos Arribas, RBA y reedición en Cultura Ciclista), 'Cuentos del Tour', 'Cuentos del pelotón', 'Cuentos del equipo Cofidis' y 'El Tourmalet', todos ellos de Cultura Ciclista.
“El final ha sido muy duro y la subida se hizo rápida sin casi poder ir a rueda. Creía que no podía batir a Cicconi pero lo conseguí”, declaró Jonas Vingegaard en la conferencia de prensa después de su victoria. Confesó, asimismo, que “me dolió un poco el codo en el momento de la caída, pero fui mejorando durante la parte final de la etapa y ahora no notó ningún dolor”, añadió el corredor danés, que sólo aceptó tres preguntas y se despidió a la francesa, algo que seguramente no habría hecho en el Tour.
Vingegaard defendió que “cuando una victoria está al alcance no se puede dejar escapar”. Sin embargo, “queda lejos llegar hasta Madrid y ya se verá más adelante si es bueno dejar el maillot o seguir con él”.
Las batallas de la Vuelta
El ciclista danés afirmó que no era una victoria que la buscase de forma especial “porque lo que sí tenía claro era que íbamos a escoger las batallas concretas y esta no entraba en nuestros planes”. Y sin esperar si quiera la traducción se marchó sin despedirse.
