Vingegaard: “Cuando una victoria está al alcance no se puede dejar escapar”

“El final ha sido muy duro y la subida se hizo rápida sin casi poder ir a rueda. Creía que no podía batir a Cicconi pero lo conseguí”, declaró Jonas Vingegaard en la conferencia de prensa después de su victoria. Confesó, asimismo, que “me dolió un poco el codo en el momento de la caída, pero fui mejorando durante la parte final de la etapa y ahora no notó ningún dolor”, añadió el corredor danés, que sólo aceptó tres preguntas y se despidió a la francesa, algo que seguramente no habría hecho en el Tour.

Vingegaard defendió que “cuando una victoria está al alcance no se puede dejar escapar”. Sin embargo, “queda lejos llegar hasta Madrid y ya se verá más adelante si es bueno dejar el maillot o seguir con él”.

Las batallas de la Vuelta

El ciclista danés afirmó que no era una victoria que la buscase de forma especial “porque lo que sí tenía claro era que íbamos a escoger las batallas concretas y esta no entraba en nuestros planes”. Y sin esperar si quiera la traducción se marchó sin despedirse.