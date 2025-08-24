Davidovich barre al kazajo Shevchenko y pasa a segunda ronda en Nueva York

El español Alejandro Davidovich barrió este domingo al kazajo Alexander Shevchenko y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Davidovich, número 18 del ranking ATP, invirtió apenas una hora y 26 minutos para derrotar a Shevchenko (91 ATP) por 6-1, 6-1 y 6-2.

El malagueño se apuntó el primer set tras romper en tres ocasiones el servicio de Shevchenko. Otros dos 'breaks' en el segundo le sirvieron para llevárselo por idéntico resultado. El tercero cayó tras otros dos quiebres de servicio del malagueño.

Sin desgaste

"Hoy tuve un poco de suerte. Él cometió muchos errores y no hubo demasiados peloteos, así que gracias a Alexander no me cansé demasiado de cara al próximo partido", aseguró Davidovich en declaraciones a pie de pista al finalizar el duelo.

"Estoy contento con mi rendimiento, con cómo me concentré en cada punto para cerrar el partido lo más rápido posible. Listo para la siguiente ronda", añadió.

Davidovich llegaba a Nueva York con muchas dudas, tras retirarse en los dos Masters 1.000 del verano en Norteamérica -Toronto y Cincinnati- por problemas físicos.

Carballés, eliminado

Es la sexta participación del malagueño en el Abierto de Estados Unidos. Su mejor resultado han sido dos cuartas rondas en 2020 y 2022.

Davidovich disputará la segunda ronda contra Arthur Rinderknech (n.82), que eliminó al también español Roberto Carballés.

El Abierto de Estados Unidos, último 'grand slam' del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 7 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.