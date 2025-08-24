El Barça cierra la gira en México invicto tras superar al América (1-2)

El Barça cerró este domingo la gira por México con una victoria (1-2) ante el América. Claudia Pina y Salma Paralluelo marcaron por las azulgranas, que finalizaron su viaje de pretemporada con dos triunfos. Su primer duelo, el viernes pasado, ante una selección de figuras de la liga mexicana (entre ellas Jenni Hermoso) ganaron en la tanda de penaltis después de empatar 2-2.

Las Águilas trataron de sorprender al Barça en el inicio del primer tiempo. La exazulgrana Bruna Vilamala comandó los ataques de las mexicanas, pero la guardameta Cata Coll atajó uno de sus disparos en el minuto 7, y en el 10 mandó un disparo al poste derecho de la arquera catalana.

Tras ello, el Barça tomó el control del partido. Después de oportunidades de Aitana Bonmatí y de Claudia Pina, la misma Pina, con un tiro cerca de la medialuna del área, convirtió el 0-1 en el minuto 40. Las azulgranas hicieron varios cambios al empezar la segunda parte. Salieron sus figuras Bonmatí y Putellas en busca de aumentar su ventaja.

En el minuto 50, la portuguesa Kika Nazareth disparó al travesaño. La insistencia de las azulgranas se convirtió en otro gol en el minuto 71, cuando Vicky López le envió un pase filtrado a Salma Paralluelo, quien remató pegado al poste izquierdo de Velazco para anotar el 0-2.

En la parte final del encuentro, el América adelantó líneas y descontó en el 79, cuando Irene Guerrero, por la izquierda, cruzó un servicio al segundo poste con Camberos concretando el 1-2.

Con la victoria, el Barça cierra más de una semana de gira y este mismo domingo vuelve a Barcelona, donde ya cambia el chip de cara a su debut en la Liga F el 30 de agosto ante el Alhama CF en el estadio Johan Cruyff.