Xabi Alonso: "¿Distancia con el Barça? No me preocupa nada"

Xabi Alonso compareció en la rueda de previa al partido que medirá al Real Madrid con el Oviedo (domingo, 21:30) y comenzó analizando la importancia de un partido que hacía 24 años que no se jugaba. "Seguro que para el Oviedo es un partido especial porque vuelven a Primera, me alegro por ellos. Y en el primer partido en su casa vamos nosotros. Para el Madrid es muy importante para seguir creciendo, para ser competitivos, da igual donde juguemos porque hay que dar un buen nivel".

La titularidad de Mastantuono

El vasco tuvo palabras para Mastantuono, del que afirmó: "Le veo bien. Tuvo buen impacto y buena energía ante Osasuna. Tiene opciones como todos de poder jugar. Parece que lleva más tiempo del que lleva con nosotros y le veo con una sonrisa más que con preocupación. Creo que puede jugar en la última línea o como enganche. En River jugó de 10 o de enganche y se fue acomodando como extremo. Tiene calidad para jugar en ambas. Tiene movilidad y la capacidad de asociación. Le gusta relacionarse con los jugadores que tiene a su alrededor. Puede hacerlo. No como doble pivote, pensamos que un poco más para arriba".

Xabi también habló de la situación de Rodrygo y de Vinícius. En el caso del primero fue muy escueto: "Para mí la temporada ha empezado ahora porque en el Mundial de Clubes había hasta otra plantilla. Todas las decisiones del once son mías y del cuerpo técnico. Y, por supuesto, he hablado con Rodrygo". Preguntado por las dudas que genera el segundo también sorteó la pregunta: "El contexto del Mundial es diferente. La temporada acaba de empezar y las estadísticas hay que cogerla con pinzas. Cuento con todos los jugadores y cualquiera puede ser importante en el equipo. Veo bien a Vinicius, llevamos poco tiempo y estamos empezando. Todos están con muchas ganas y con buena predisposición".

Xabi Alonso da instrucciones a Mastantuono durante el Real Madrid - Osasuna. / EFE

Restan nueve días para el cierre de mercado y aún puede haber movimientos en la plantilla blanca, pero el técnico está contento con lo que tiene. "Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero hay que estar preparados en el contexto que estamos. Alonso también habló de la evolución del equipo y de la flexibilidad táctica que tiene con los jugadores con los que cuenta: "Hablamos mucho con los jugadores del juego, de cómo podemos mejorar. Hay perfiles para poder jugar en diferentes esquemas. Podemos tener la flexibilidad para cambiar de esquemas. Si creyese que no vamos a tener lesiones sería un poco naif. No hay nadie fijo, nadie va a jugar todos los minutos. Todos van a tener su rol. Luego se distribuirán los minutos".

Distancia con el Barça

Preguntado por si le preocupa la distancia con el Barça, fie categórico: "No me preocupa nada. Cada semana vamos a ir creciendo y eso es lo que me preocupa". También tuvo palabras para Mbappé ("Kylian es una parte fundamental del equipo y cuanto mejor encajen las piezas mejor estará el equipo. Esa será nuestra fuerza") y tuvo palabras para su excompañero Santi Cazorla: "Esta semana no he hablado con él porque me he centrado más en trabajar. De Santi tengo un recuerdo espectacular, no solo como jugador, también como compañero. Recuerdo la Eurocopa de 2008. La gente le tiene mucho cariño. Es un jugador espectacular y estoy muy contento por él, por todo lo que ha hecho y porque sea un referente en Oviedo. Mañana hablaré con él".