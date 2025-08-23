Vuelve Lewandowski, De Jong baja; Gerard Martín y Szczesny siguen sin ser inscritos

Va Lewandowski a Valencia, aunque Flick no le garantiza que sea titular esta noche ante el Levante después del excelente estreno liguero de Ferran Torres, con gol incluido al Mallorca. Va convocado el polaco, una vez recibida el alta médica tras superar las molestias físicas que le hicieron perderse el debut en Son Moix.

Pero no figuran en la lista de 22 convocados ni Gerard Martín ni Sczcesny, quienes todavía no han podido ser inscritos en LaLiga. Se pierden ambos, por lo tanto, las dos primeras jornadas de la Liga. Ni tampoco Frenkie de Jong, quien ha sido padre esta semana por segunda vez, por lo que no se ha entrenado con regularidad con el grupo, compuesto por 18 jugadores del primer equipo y cuatro del filial.

A Flick no le gusta nada esa sensación de improvisación que desprende el club, incapaz de llegar durante este verano a la fórmula del 1:1 que exige la patronal de los clubs que preside Javier Tebas. Le incomoda al técnico alemán porque le condiciona toda su estrategia de trabajo, obligado, por ejemplo, a llevarse convocado a Valencia a Iñaki Peña, un portero que no entra en sus planes, mientras TEK se queda en Barcelona.

Sin un central zurdo

También le incomoda a Flick porque se queda sin Gerard Martín, a quien ha reconvertido como central zurdo tras la imprevista salida de Iñigo Martínez al fútbol árabe. Es el único especialista que hay en la plantilla ya que los otros cuatro centrales (Araujo, Cubarsí, Christensen y Eric García) son diestros.

Hay cuatro jóvenes de La Masia en esa relación de convocados: Kochen, que debe ejercer de tercer portero, Jofre Torrents, el lateral zurdo, Dro, el creativo centrocampista gallego, y Toni Fernández, el habilidoso delantero.