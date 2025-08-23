Míchel y la reconstrucción en marcha del Girona: "Es un mercado abierto, me preocupa mucho, pero no lo podemos controlar"

Está el Girona en pleno proceso de reconstrucción. En una sola semana se le van jugadores -Miguel ha firmado por el Nápoles-, llegan otros -Álex Moreno acaba de firmar- y algunos, como es el caso de Krejci, está a punto de salir de Montilivi por más de 30 millones de euros.

Y Yangel Herrera es pretendido por la Real Sociedad. La derrota ante el Rayo en la primera jornada (1-3), en un ejercicio autodestructivo, que incluyó los dos catastróficos errores de Gazzaniga, dibujan un panorama sombrío para el equipo de Míchel, que vive su segunda jornada este domingo en el campo del Villarreal (19.30 h).

"La derrota del otro día no es consecuencia del mercado. Espero hacer una buena plantilla y la mejor versión del equipo en estas dos jornadas. Espero los seis puntos, sé que será difícil", ha recalcado el entrenador, quien ha confirmado que no está pensando en fichar a otro portero, a pesar de la mala tarde que firmó Gazzaniga ante el Rayo.

Sin Miovski, pero con Stuani y Dawda

No está Bojan Miovski convocado para viajar a Vila-real, otro delantero cuyo futuro se debate. “Ha vuelto Stuani, ya está. Y es decisión mía porque sí he podido convocar a Dawda, que la semana pasada no pude”, ha argumentado el entrenador de Vallecas en alusión al delantero de Banyoles (22 años), internacional con Mauritania, que ha firmado su renovación hasta 2027 dotándole, además, de dorsal del primer equipo. Lucirá ese goleador el número 14.

"Me preocupa mucho. Pero sé dónde estoy. Si marcha algún jugador importante tendremos que construir, es un momento que toca hacerlo. No quiero que pase como el año pasado donde jugamos partidos mejorando sobre ellos, quiero hacerlo sobre nuestra filosofía y nuestra cultura. Y los que llegan tienen que cogerlo lo antes posible", ha explicado el entrenador de Vallecas.

"Todo el pesimismo que hay fuera hay que intentar revertirlo desde dentro, eso me da fortaleza, positivismo, ilusión y motivación. Veremos al final de mercado si estoy más preocupado o no", ha añadido el entrenador preocupado porque todo ocurre en los días finales, con poco margen de maniobra. “Me he quitado al barba para no hablar más del mercado. Y si más de mi barba”, ha bromeado Míchel.

La resignación del técnico

"Ahora mismo Krejci está con nosotros y para jugar. Pero no paro de mirar situaciones que tenemos seis o siete jugadores que pueden estar fuera. Es así, debemos esperar hasta final del mercado y veremos cómo queda la plantilla", ha dicho Míchel.

Lo dice desde la resignaciíon de enfrentarse a "un mercado abierto que no podemos controlar donde un jugador está aquí y a la semana siguiente ya no. Quiero jugadores que estén al cien por cien con el Girona. Y, a veces, necesitamos ventas. Siempre que sale un jugador queremos que venga uno de las mismas características o que se pueda mejorar. Miguel quería salir, él tenía ofertas que no podía rechazar, buscamos sustituto como Álex Moreno. Y así pasará con todos".

Pese a esa incertidumbre, el técnico ha insistido en que intenta "centrarse en el día a día", recordando que "todos están preparados para jugar", asumiendo, eso sí, que "hay jugadores que tienen la cabeza en propuestas que no son normales, pero lo único importante es que tenemos un partido y más después de la derrota de la primera jornada". Justo en ese momento ha insistido Míchel en "la única preocupación es el Villarreal y mantener esa exigencia".

Elogios al Villarreal

Luego, ha precisado que el equipo de Marcelino “es uno de los mejores de la Liga en transición y no podemos olvidar que están en la Champions”, por lo que insta a su equipo a “controlar” todos esos movimientos. “Tenemos un plan, lo hemos trabajado y vamos a ver mañana. Pero queremos ser protagonistas y dominar todas las facetas del juego, en ataque, en defensa y transiciones. Pero el Villarreal es un equipo top”, ha insistido.

"Tenemos confianza en Gazzaniga, Vlad y Juan Carlos. No me planteo buscar a alguien para la portería. Los errores del otro día son míos" Míchel — Técnico del Girona

Sobre Álex Moreno, ha dicho Míchel que "ha venido bien y ha entrenado ya hoy con normalidad, así lo estaba haciendo en el Aston Villa”, asegurando que “es posible que juegue mañana, al igual que Witsel”. También ha garantizado la titularidad de Krejci y de Yangel Herrera.

No se ha planteado, en cambio, fichar a otro portero. "Tenemos confianza en Gazzaniga, Wlad y Juan Carlos. No me planteo buscar a alguien para la portería. Los errores del otro día son míos. Lo que me preocupa es que no hicimos el partido con la agresividad hacia adelante. El control del juego no es solo pasarte el balón. Debemos mejorar porque la imagen del otro día no es buena. Estoy seguro de que conseguiré mejorar el equipo”