En Directo
DIRECTO
Levante – FC Barcelona, en directo: última hora del partido de liga
Laia BonalsLaia Bonals
Redactora de deportes
Laia Bonals es redactora de deportes de El Periódico desde abril de 2023. Antes, formó parte de la sección de deportes del ARA, donde empezó su especialización en deporte femenino la temporada en la que el Barça ganó su primera Champions en Goteborg. Desde entonces, ha sido la especialista en el creciente mundo del deporte femenino, siempre preocupada por contar las historias de las atletas que están cambiando el mundo y rompiendo techos de cristal. '4 abraçades i 1 trops de paper' ha sido su primer libro, de la mano de Símbol Editors.
Colabora con las emisoras de radio Catalunya Ràdio y RAC1, además de las cadenas televisivas de Betevé y Esport 3.
El FC Barcelona visita esta noche al Levante en el estadio Ciutat de València por la jornada 2 de LaLiga (21:30 CET). Los azulgranas llegan con confianza tras debutar con una victoria 3-0 en el campeonato y esperan mantener la buena dinámica con Lewandowski al frente del ataque. El Levante, recién ascendido, buscará aprovechar el apoyo de su afición para sumar sus primeros puntos en casa y complicar a un Barça que parte como favorito pero que deberá mostrar solidez para no dejar escapar terreno en el arranque de la temporada.
Y el once granota
Marcos López
Ya tenemos once alzugrana
¡Anem per feina! Ya tenemos once de los de Hansi Flick. Hasta dos cambios ha introducido el técnico azulgrana en el once ideal que se medirá ante el Levante en la segunda jornada de la Liga. Dos cambios con respecto al que usó en el debut en el campeonato. Y afectan a dos líneas de su equipo: centro del campo y delantera.
Las claves del 'once' del Barça ante el Levante: Marc Casadó, de medio centro; Rashford, titular, por Marcos López
Bienvenidas y bienvenidos
Volvemos a estar aquí. Una noche más de futbol donde el Barça de Hansi Flick visita al Levante en la segunda jornada de Liga. Una hora para el partido. ¿Nos acompañas?
