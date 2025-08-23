Jordi Masquef, alcalde de Figueres: "La Vuelta va más allá de la marca España"

-Figueres acogerá el próximo miércoles la quinta etapa de la Vuelta: una contrarreloj por equipos.

-Siempre vi que era una oportunidad para Figueres acoger la Vuelta. Tengo una buena relación con la Volta a Catalunya, así que su presidente, Rubèn Peris, me explicó que la Vuelta empezaba en Italia y pasaba por Francia. La organización tenía cerrada una etapa en Andorra y que volaban desde Grenoble al aeropuerto de Girona. Así que entendí que era una buena ocasión para promocionar no sólo Figueres, sino también Girona, cuyo aeropuerto se puede convertir en un futuro en la cuarta pista de El Prat. Nos sentamos a negociar. Era una coyuntura para Figueres, la Costa Brava y los Pirineos.

-¿El acuerdo con la Vuelta es sólo para un año? En 2026, la carrera empieza en Mónaco y todo indica que cruzarán la frontera por territorio catalán.

-No estamos cerrados en nada para el futuro. El nexo con la Vuelta siempre se establece de la mano de la Volta a Catalunya. De momento, sólo puedo adelantar que en 2026 se volverá a hacer la etapa entre Figueres y Banyoles, en este caso en la Volta a Catalunya, pero al revés. Nosotros acogeremos la salida en una etapa que acabará en Banyoles.

-La Vuelta en las 79 ediciones anteriores nunca había pasado por el Alt Empordà.

-Es cierto, pero hay que darse cuenta de lo que significa acoger una carrera ciclista de esta envergadura. El Alt Empordà puede convertirse gracias a la Vuelta en una cuna para el cicloturismo. Es un turismo de calidad, que busca buenos hoteles, buenos restaurantes. Y todo ello lo tenemos. Es un turismo de alto nivel. Por eso, a la vez, es un error que a veces se altere la convivencia entre los cicloturistas y los vecinos de la ciudad. Pero si pones en una balanza todo lo que te aporta el cicloturismo siempre sales ganando.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres, posa en la localidad del Alt Empordà. / JORDI COTRINA / EPC

-Girona, como ciudad, es la única capital de provincia a nivel estatal que nunca ha acogido una salida o una llegada de la Vuelta.

-No creo que fuese por voluntad propia.

-Carles Puigdemont, siendo alcalde de Girona, iba a contactar con la Vuelta. Pero fue nombrado presidente de la Generalitat.

-No lo sabía y aunque no depende de mí, como diputado de deportes de la Diputació, sería interesante que el año que viene Girona acogiese una etapa de la carrera.

-La Vuelta lleva asociada la marca España.

-Quién se quiera quedar sólo con la marca España no se da cuenta de que gracias a la Vuelta se traspasan fronteras. La Vuelta va más allá de la marca España porque dispone de la notoriedad internacional que otros eventos deportivos no tienen. La Vuelta te ofrece una cobertura televisiva con 300 millones de espectadores repartidos por todo el mundo. Quizá no tiene la notoriedad del Tour, pero la llegada de la prueba a Figueres siempre se tiene que ver desde la perspectiva positiva. Quién se quiera quedar sólo con la marca España se olvida de los extranjeros, muchos de ellos franceses, que estos días se alojan en campings del Alt Empordà. Son turistas que van en bici, casi 9.000. Es un evento que traspasa fronteras y que te trae a la ciudad figuras deportivas de un alto nivel como Jonas Vingegaard.

-Figueres también es la ciudad de Salvador Dalí, que era un gran entusiasta del ciclismo, sobre todo del Tour.

-Por eso lo vamos a homenajear el miércoles. La rampa de salida de la contrarreloj por equipos se situará debajo de la Torre Galatea, icono del surrealismo, donde Dalí tenía el estudio. Él siempre tuvo una gran afinidad con Francia,razón por la que le gustaba el Tour. De Perpinyà decía que era el centro del mundo.

El alcalde Jordi Masquef, con una bicicleta, pasea por Figueres. / JORDI COTRINA / EPC

-¿Tiene algún recuerdo de su niñez con Dalí?

-Mi padre, al que siempre le ha encantado el ciclismo, lo conocía personalmente, ya que mi familia tuvo un restaurante. A veces, acudía Dalí quien era una persona normal, con la que te podías tomar un café y hablar con total tranquilidad. Eso sí, cuando veía a un periodista se transformaba. Fue un pionero del marketing. El único recuerdo de mi infancia relacionado con Dalí fue ver su capilla ardiente. Al equipo ganador de la contrarreloj le regalaremos una miniatura de la Torre Galatea.

-¿Le habría gustado que Figueres también fuese ciudad de paso el año que viene con el Tour?

-Me habría encantado. En principio, todos pensábamos que la tercera etapa, que empieza en Granollers, terminaría en Perpinyà. Recuerdo la llegada que hubo en 1993, con Induráin y Perico. Pero, Christian Prudhomme, el director de la carrera, ya ha dicho que tienen un acuerdo para terminar la etapa en un lugar de los Pirineos cercano a Puigcerdà. De momento, me quedo con que la Vuelta no sólo pasará por Figueres, sino también por la Garrotxa, el Ripollès y la Cerdanya camino de Andorra durante la disputa de la sexta etapa.