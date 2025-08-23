Fallece un ciclista en Soria en la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero

Un ciclista, del que no ha trascendido aún más información, falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

La organización de la prueba informó este sábado del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido.

La dirección de carrera confirmó también la suspensión definitiva de la etapa y la carrera se dirigió agrupada y neutralizada hasta el siguiente pueblo.

Traslado en ambulancia

Concretamente, el accidente se produjo a mitad de la segunda etapa, sobre el kilómetro 68, entre Langa de Duero y Laguna Negra de Vinuesa (117 kilómetros), en el cruce de la N-234 para acceder a El Amogable, que es un enclave forestal dentro del Pinar Grande.

En el accidente se vieron implicados varios corredores del pelotón y tres fueron trasladados en ambulancia al hospital Santa Bárbara de Soria, entre ellos el fallecido, que murió en el trayecto hacia ese centro hospitalario.

Homenaje este domingo

La novena edición de la carrera, que se celebra del 22 al 24 de agosto por las provincias de Burgos, Soria y Segovia, reúne a 174 ciclistas junior procedentes de 29 equipos de diez países.

En la jornada de este domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos).

A través de un mensaje en X, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró "conmocionado" por la muerte del ciclista y trasladó todo su "cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español".