Ciclismo
Fallece un ciclista en Soria en la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero
El deportista se vio implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa.
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Un ciclista, del que no ha trascendido aún más información, falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.
La organización de la prueba informó este sábado del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido.
La dirección de carrera confirmó también la suspensión definitiva de la etapa y la carrera se dirigió agrupada y neutralizada hasta el siguiente pueblo.
Traslado en ambulancia
Concretamente, el accidente se produjo a mitad de la segunda etapa, sobre el kilómetro 68, entre Langa de Duero y Laguna Negra de Vinuesa (117 kilómetros), en el cruce de la N-234 para acceder a El Amogable, que es un enclave forestal dentro del Pinar Grande.
En el accidente se vieron implicados varios corredores del pelotón y tres fueron trasladados en ambulancia al hospital Santa Bárbara de Soria, entre ellos el fallecido, que murió en el trayecto hacia ese centro hospitalario.
Homenaje este domingo
La novena edición de la carrera, que se celebra del 22 al 24 de agosto por las provincias de Burgos, Soria y Segovia, reúne a 174 ciclistas junior procedentes de 29 equipos de diez países.
En la jornada de este domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos).
A través de un mensaje en X, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró "conmocionado" por la muerte del ciclista y trasladó todo su "cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español".
- La carrera al límite de un Barça sin margen ni licencia: 'No puede regresar ahora al Camp Nou. No hay tiempo
- Horario y dónde ver el GP de Hungría de MotoGP 2025
- El Bernabéu canta ''¡Franco, Franco, Franco!' para recibir a Mastantuono
- Una alpinista rusa lleva nueve días atrapada a más de 7.200 metros con la pierna rota
- Este es Fermín Aldeguer, el joven que se postula para batir a Marc Márquez
- Bagnaia tiene muchos más problemas que la apabullante superioridad de Márquez
- El Barça se ha asegurado Montjuïc toda la primera fase de la Champions por si no reabre el Camp Nou
- De Chen a Alan