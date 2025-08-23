El Espanyol visita a la Real sin complejos y pendiente del mercado: "No contemplo salidas, queremos que los jugadores se peleen por jugar"

Recibir al Atlético y viajar a Donosti para medirse con la Real Sociedad no parecía el mejor comienzo de Liga posible para un Espanyol que salvó el cuello el curso pasado en el último suspiro. Superada la primera prueba con una fantástica remontada en Cornellà ante el cuadro de Simeone (2-1), llega este domingo (19.30 horas) el segundo envite contra los donostiarras, que empataron en su estreno en Mestalla y supondrán otro duro examen para el bloque de Manolo González, siempre más temible y efectivo en casa que en sus salidas.

Acabó el Espanyol la Liga pasada con 30 puntos sumados en Cornellà y solo 12 de 57 posibles como visitante. Únicamente el Valladolid, colista destacado, fue peor que los pericos lejos de su estadio. Mejorar esta estadística es vital para mirar hacia arriba y evitar sufrimientos que nadie desea, especialmente en un año ilusionante marcado por el cambio de propiedad y un equipo renovado que aún debe acometer más fichajes.

La mentalidad de ganar

Los pericos afrontan el pulso sin complejos tras empezar el campeonato ganando por primera vez en 10 años. "Siempre salimos a ganar. Es un partido complicado, pero siempre salimos con la mentalidad de vencer. Habrá momentos que tocará defender, pero el equipo debe estar preparado para atacar", aseguró este sábado el técnico, que destacó el juego combinativo y de transiciones de su rival.

Manolo se detuvo también en el mercado y en el nivel de su plantilla. "No se contempla la salida de ningún jugador. No sé si la última semana cambiará, pero a día de hoy no se contempla. Queremos que haya competencia y que los jugadores se peleen por jugar. Esto va de méritos. El jugador que no entrene fuerte no tiene cabida en esta plantilla", remarcó el preparador, que recordó las limitaciones económicas a la hora de cerrar la plantilla. "Aunque estamos mejor que hace un año o dos, el club no puede pagar 10 o 20 kilos. Muchas veces quieres traer a jugadores y no estás capacitado para hacerlo".

Elogios del rival

Enfrente espera un adversario con técnico nuevo. Sergio Francisco, hombre de la casa, suplió a Imanol Alguacil después de seis temporadas y media en el banquillo. El expreparador del Sanse (el filial de la Real) confía en sumar el primer triunfo en el Reale Arena con un bloque en el que destacan astros como Kubo, Oyarzabal y Brais.

"El Espanyol me gusta mucho. Es un equipo que se junta y en el que defienden todos. Tiene mucha energía, es agresivo, de los mejores corriendo al espacio. Es un bloque muy bien trabajado", elogió el míster del equipo donostiarra.