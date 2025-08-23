Dubovsky, Eskurza, Dely Valdés y el fortín del Tartiere ante el Madrid

20 de diciembre de 1998. Último partido del año y un clima frío como antesala al invierno que estaba a punto de comenzar. Esa fue la última ocasión en la que el Oviedo consiguió vencer al Madrid. Lo hizo ante su gente y en el Tartiere, en el viejo, ante un equipo repleto de estrellas que venía de ganar su séptima Copa de Europa tan solo unos meses atrás, pero que no fue capaz de superar a los carbayones y a la marea azul que les apoyaba efervescentemente desde la grada.

El Oviedo cerró el año en posiciones UEFA y soñando en grande gracias a una acción que se desarrolló en la recta final. Xabier Eskurza puso un centro milimétrico al corazón del área y Dely Valdés impuso su ley en las alturas para marcar de cabeza el único tanto del encuentro. Los azules sumaron así su tercer triunfo consecutivo a costa de un Madrid que jugó en el Tartiere con leyendas como Roberto Carlos, Guti, Seedorf, Morientes, Raúl -pichichi ese año- y compañía. En las filas del Oviedo estaba el eslovaco Peter Dubovsky, exjugador del Real Madrid y fallecido a los 28 años, el 23 de junio de 2000, tras precipitarse por un barranco en la isla Ko Samui de Tailandia.

Al Madrid le ha costado -y mucho- regresar con el botín de los tres puntos a Chamartín. Hasta el punto de que los blancos no han conseguido vencer al Oviedo en sus cuatro últimas visitas ligueras a la capital del Principado. La temporada anterior, la 97/98, Juanchi González neutralizó en el 88’ el gol inicial de Raúl, un resultado y guión que se repetiría en la 99/00. De nuevo sería Raúl González el que abriría la lata y Juanchi el que pondría las tablas en la recta final.

Del Bosque

Por las casualidades del destino, el Oviedo debutará en casa ante el mismo rival con el que cerró su última etapa en Primera como local. Los carbayones, pese a su descenso final, empataron ante los blancos gracias al gol de Jaime, y resistieron como pudieron con uno menos todo el segundo tiempo por la expulsión de Oli. De nuevo, el Madrid se iba de Asturias sin victoria, aunque en esa ocasión ya no importaba, puesto que los de Vicente del Bosque ya habían conseguido el título liguero.

Históricamente, al combinado azul tampoco se le ha dado mal el Madrid. Son 38 las ocasiones en las que se han enfrentado en la máxima categoría y el Oviedo sólo perdió en 15 encuentros, mientras que consiguió puntuar en los otros 23 (11 triunfos y 12 empates). Una situación que contrasta radicalmente con los resultados a domicilio, donde los carbayones han perdido el 81 por ciento de sus partidos (31 de 38).

Paunovic

Uno de los que estuvo presente en ese último encuentro en Primera en el Tartiere fue Veljko Paunovic, que incluso tuvo una gran ocasión para poner por delante a los suyos. El serbio consiguió el objetivo de devolver al equipo a Primera y ahora quiere cerrar el círculo con un triunfo que sería importante para que los azules despeguen en su retorno. Eso sí, desde un rol completamente distinto.

Paunovic, al frente de la nave azul, prepara a conciencia el encuentro y ya tiene perfilado el once con el que tratará de vencer a los blancos para, además, seguir con la positiva tendencia con la que terminó el curso anterior. Al serbio se le ha dado especialmente bien el Tartiere y cuenta con unos números prácticamente inmejorables: seis victorias en siete partidos. El único "pinchazo" fue el empate ante el Almería, un resultado con el que supieron jugar los carbayones, a los que les valía el empate para conseguir el pase a la final del play-off.

A esos antecedentes trata de agarrarse el Oviedo, que buscará la quinta consecutiva en el Tartiere. Esta vez, con un importante parón de por medio que añade un toque especial a la cita. El equipo volverá a casa meses después de lo vivido ante el Mirandés y lo hará bien arropado, con un estadio lleno y una afición rejuvenecida que quiere prolongar el estado de gracia de lo vivido el curso anterior. Para un porcentaje importante, además, el enfrentamiento ante el Madrid no será uno más, sino el primero que vean de su equipo en casa y en Primera. Tampoco lo será para los futbolistas, que tienen el mismo objetivo: sumar los primeros puntos de la temporada y hacer que los más jóvenes también sepan lo que son las noches mágicas en el Tartiere.