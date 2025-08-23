Las cuatro claves tácticas del Levante-Barça: Pedri encendió la luz

A una mala primera parte (2-0), pagando caros ante el Levante los errores defensivos, respondió el Barça con una segunda mitad llena de eficacia hasta terminar 2-3. Y todo nació en un imponente derechazo de Pedri, que significó el primer tanto azulgrana recién iniciada la segunda mitad, para alumbrar el camino de la reacción, ocultando los desajustes provocados por una extraña alineación de Flick.

Iván Romero marca el 1-0 del Levante tras driblar dentro del área a Pau Cubarsí en el Levante-Barça. / Ap / Alberto Saiz

Las transiciones desnudan al Barça Al cuarto intento llegó el primer gol del Levante. En los tres anteriores habían caído en fuera de juego los futbolistas del equipo de Calero. Por ahí, y de forma inesperada, empezó a desmoronarse el Barça, cuyo dominio en la primera parte no le sirvió de nada. Aplastó en la posesión (85%), pero sin puntería ni acierto alguno ya que sus 11 tiros toparon en muchas ocasiones con los defensas granotas. Tan solo cuatro a la portería de Pablo Campos, el meta del Levante. Tuvo un trabajo sencillo el portero porque, además, en el momento clave, justo cuando Ferran Torres se quedó solo en el área, a la altura del punto de penalti, y estrelló su derechazo en el larguero. De transición en transición iba sufriendo el conjunto de Flick hasta que llegó el 0-2, ya en el tiempo añadido. Ese penalti de Balde, chequeado y determinado por el VAR, y marcado por Morales vino después de otra pérdida de Lamine Yamal en la frontal del área del Levante.

Marc Casadó, el mediocentro defensivo del Barça, pelea por el balón en el duelo contra el Levante. / Efe / Manuel Bruque

Flick, un 'once' extraño y erróneo Cambió Flick la estructura del Barça para hacerle hueco a Marcus Rashford en el flanco izquierdo del ataque, lo que implicaba un movimiento inmediato al retrasar a Raphinha al centro del campo. Jugaba el brasileño de mediapunta, justo por detrás de Ferran Torres, mientras Lamine Yamal se quedaba en su hogar. O sea, en la banda derecha. Pero el equipo no fue tan reconocible en la primera mitad. No tenía equilibrio, a pesar de que el delantero inglés empezó con mucha energía. Pero apenas duró un cuarto de hora y, además, no ayudó defensivamente como se esperaba de él. Y su apuesta por Marc Casadó, al que le entregó el rol de medio centro ante la ausencia de Frenkie de Jong, quien se quedó en Barcelona, no le salió nada bien. Consciente de sus errores, el técnico intervino en el descanso para rehacer el equipo y volver a la estructura habitual. Devolvió a Raphinha al flanco izquierdo, su hogar natural, dejando a Rashford en el vestuario. Allí también estaba Casadó, frustrado y abatido, consciente de que había desperdiciado su oportunidad. Entraron Gavi y Dani Olmo.

Gavi felicita a Pedri tras marcar este el 2-1 con un impresionante derechazo desde fuera del área. / Afp / Jose Jordan

Pedri cambió todo en la segunda mitad Fracasado el experimento de Flick, con un doloroso 2-0 en el descanso, hubo una reacción exprés del Barça. En siete minutos, firmó el empate. Gavi entró por Casadó y Dani Olmo por Rashford. Con este doble cambio, al término de la primera mitad, el técnico alemán desandó el camino trazado y recuperó la vía de la normalidad. Aunque todo nació de la inspiración casi mágica de Pedri, que había estado desorientado en la primera mitad. No se reconocía a sí mismo el joven canario. Todo cambió en la segunda parte cuando enseñó a sus compañeros el camino de la reacción. Al Barça de los cuatro delanteros (Raphinha, Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres) no se le veía el gol por ningún lado. Tuvo que llegar Pedri para inventarse un monumental derechazo. Tan monumental como inesperado porque dejó petrificado al Levante, quien no imaginaba que desde ahí -estaba lejos, quizá a 25 metros- iba a construir la esperanza desde ese zapatazo, prólogo del empate de Ferran Torres, a la salida de un córner servido por el brasileño

