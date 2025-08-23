Las claves del 'once' del Barça ante el Levante: Marc Casadó, de medio centro; Rashford, titular

Hasta dos cambios ha introducido Hansi Flick, el técnico azulgrana, en el once ideal que se medirá ante el Levante en la segunda jornada de la Liga. Dos cambios con respecto al que usó en el debut en el campeonato. Y afectan a dos líneas de su equipo: centro del campo y delantera.

No está Frenkie de Jong, que se ha quedado en Barcelona, y le entrega el mando del Barça a Marc Casadó, que ejercerá de medio centro, justo cuando más se debate sobre su futuro. Él no se quiere ir y Flick no quiere que se vaya.

Dos cambios que modifican, eso sí, el dibujo del equipo porque Raphinha hará las funciones de media punta. Se caen el neerlandés y Fermín de esa alineación que ganó en Mallorca (0-3).

1 Sigue Eric; Koundé, suplente

No toca nada en la defensa Flick. Mantiene la misma estructura que en la primera jornada. O sea, Koundé continúa siendo suplente ya que sigue Eric Garcia como lateral derecho, quedándoosla Araujo y Pau Cubarsí como centrales, escoltando todos a Balde, el lateral izquierdo titular.

2 Raphinha, de media punta

Sale el Barça con Marc Casadó como medio centro, arropado por Pedri y Raphinha. No hay hueco, por lo tanto, para Gavi. Ni tampoco para Fermín.

3 Rashford, de 'once'

Al quedar Raphinha en el centro del campo ha configurado Flick un ataque insólito. Juega Lamine Yamal de extremo derecho, Ferran Torres ejerce de nueve y Rashford de ‘once’. O sea, continúa Lewandowski de suplente.