El Barça gana a Jenni Hermoso y las estrellas de México en un accidentado partido

El FC Barcelona venció la pasada madrugada a una selección de figuras de la liga femenina del fútbol mexicano, comandadas por la exazulgrana Jenni Hermoso, en una tanda de penaltis que ganó 3-4 y así llevarse llevarse la primera edición del Duelo de Estrella de la competición del país latinoamericano.

El partido amistoso, el primero de la pretemporada para las jugadoras de Pere Romeu y donde debutó Laia Aleixandri tras su paso por el Manchester City, terminó con un empate de 2-2 en el tiempo reglamentario. Por el Barça marcaron la noruega Graham Hansen y Aitana Bonmatí; mientras que la portuguesa Stephanie Barreiro y la española Irene Guerrero anotaron para las mexicanas.

En los penaltis, Cata Coll, la portera internacional azulgrana, atajó el segundo disparo de México, chutado por Carolina Jaramillo, mientras que su equipo no falló ni un tiro para llevarse la tanda.

Tormenta

El partido comenzó casi dos horas después de lo previsto, por una fuerte lluvia que cayó en Monterrey.

El Barça, con un equipo titular sin la mayoría de sus referentes, dominó los primeros minutos del primer tiempo y estuvo cerca de tomar ventaja al minuto 12, cuando Graham Hansen estrelló un remate en el travesaño y al 20, con un tiro de Salma Paralluelo que paró la guardameta Blanca Félix.

Al cuarto de hora, el equipo mexicano sufrió una dura baja, la de la delantera Charlyn Corral, que sufrió un corte en el párpado por una patada accidental de Mapi León; Corral fue sustituida por la portuguesa Stephanie Ribeiro.

Ribeiro le permitió a las estrellas de la liga mexicana tener ventaja al 28, cuando la sudafricana Sinoxolo Cesane cruzó un servicio que la portuguesa empujó para el 1-0.

El empate

Sin embargo, en la siguiente jugada, el Barça empató. En el 29, Graham aprovechó un centro por la izquierda y tras ganarle la marca a una defensora, barrió para concretar el 1-1.

En la segunda parte, Pere Romeu hizo 10 cambios, dejando solo a la portera Catalina Coll en el campo, y mandó a su mejor arsenal ofensivo, encabezado por las Balones de Oro Alexia y Aitana.

La apuesta le salió al Barcelona, que acorraló al cuadro tricolor y tras fallos de Claudia Pina y Lucía Corrales, tomó la iniciativa.

En el 58, Aitana disparó de volea al poste izquierdo de Félix, quien se quedó lejos de detener el disparo de la campeona del mundo, que significó el 1-2.

Las mexicanas reaccionaron en el 74, con un cabezazo de Victoria Ceceña que Coll atajó. La llamada de advertencia no sacudió al Barça, lo que le permitió a las mexicanas marcar el 2-2 con un disparo bombeado a media distancia de Guerrero, que pasó por encima de Coll, y sirvió para forzar los penaltis.

El FC Barcelona cerrará su gira por México la madrugada del lunes con la visita a las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México.