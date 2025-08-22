El Villarreal paga 24,5 millones al Chelsea por el defensa Renato Veiga

El Villarreal ha fichado al defensa portugués Renato Veiga, por el que pagará un fijo de 24,5 millones al Chelsea, que puede ingresar hasta cinco millones más en variables, y que ha firmado un contrato de siete campañas con el club, es decir hasta 2032.

La operación es una de las compras más altas en la historia del club 'groguet' aunque las variables que la convertirían en la mayor son de difícil consecución, según apunta EFE por fuentes conocedoras de la operación.

Cedido en la Juventus

Veiga, zurdo, tiene 22 años es internacional con la selección absoluta de Portugal. Formado en el Sporting de Portugal, pasó con 19 años al Augsburg alemán, fichó por el Basilea con 20 y un año después al Chelsea, que pagó unos 14 millones de euros por él.

Tras jugar apenas siete encuentros en la primera parte de la pasada campaña lo cedió a la Juve, club en el que sí que tuvo más protagonismo y participó en varios partidos de la Liga de Campeones, una competición a la que ahora regresará con el Villarreal.

Sexto fichaje

Veiga, un jugador del agrado del técnico Marcelino García Toral, llega al Villarreal para suplir las lesiones de larga duración de los también centrales Logan Costa y Willy Kambwala.

El defensa es el sexto fichaje del Villarreal para esta temporada, tras la llegada de futbolistas como Alberto Moleiro, Rafa Marín, Santiago Mouriño, Tajon Buchanan y Thomas Partey.