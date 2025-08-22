El Girona ficha al lateral izquierdo Àlex Moreno para sustituir a Miguel

El lateral izquierdo Àlex Moreno se ha convertido este viernes en nuevo futbolista del Girona para cubrir la venta de Miguel Gutiérrez al Nápoles, según ha informado el club catalán.

Moreno, de 32 años, llega libre a Montilivi después de rescindir su contrato con el Aston Villa inglés y se ha comprometido con el Girona por dos cursos, hasta 2027.

Quinto refuerzo

El futbolista catalán se convierte así en la quinta incorporación del equipo rojiblanco tras los cedidos Hugo Rincón, Vitor Reis y Thomas Lemar y el también fichado Axel Witsel. Moreno regresa a LaLiga EA Sports después de dos años y medio en la Premier League.

El carrilero disputó 48 partidos con el Aston Villa entre las temporadas 2022-23 y 2023-24 y el curso pasado jugó 19 partidos como cedido en el Nottingham Forest.

Antes había militado en el Rayo Vallecano, en el Elche y en el Betis, con el que jugó 122 encuentros hasta su traspaso al Aston Villa por 13,5 millones de euros.

Reencuentro con Míchel

El nuevo lateral izquierdo del Girona se reencontrará con Míchel Sánchez, que ya había sido su entrenador en el Rayo. Ascendieron juntos a Primera en 2017.

En 2022 ganó la Copa del Rey con el Betis y ha disputado más de 300 partidos en el fútbol profesional español, con 146 en Primera y 148 en LaLiga Hypermotion.

Moreno llega a Montilivi con la difícil tarea de suplir la marcha de Miguel, que en las tres últimas temporadas había sido una pieza clave. "Es un futbolista especial capaz de desequilibrar partidos", asegura el club gerundense en su comunicado, en el que destaca la "experiencia y calidad" del jugador.