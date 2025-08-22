Fútbol
El Girona ficha al lateral izquierdo Àlex Moreno para sustituir a Miguel
El carrilero catalán, de 32 años, llega libre a Montilivi después de rescindir su contrato con el Aston Villa y firma hasta 2027.
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El lateral izquierdo Àlex Moreno se ha convertido este viernes en nuevo futbolista del Girona para cubrir la venta de Miguel Gutiérrez al Nápoles, según ha informado el club catalán.
Moreno, de 32 años, llega libre a Montilivi después de rescindir su contrato con el Aston Villa inglés y se ha comprometido con el Girona por dos cursos, hasta 2027.
Quinto refuerzo
El futbolista catalán se convierte así en la quinta incorporación del equipo rojiblanco tras los cedidos Hugo Rincón, Vitor Reis y Thomas Lemar y el también fichado Axel Witsel. Moreno regresa a LaLiga EA Sports después de dos años y medio en la Premier League.
El carrilero disputó 48 partidos con el Aston Villa entre las temporadas 2022-23 y 2023-24 y el curso pasado jugó 19 partidos como cedido en el Nottingham Forest.
Antes había militado en el Rayo Vallecano, en el Elche y en el Betis, con el que jugó 122 encuentros hasta su traspaso al Aston Villa por 13,5 millones de euros.
Reencuentro con Míchel
El nuevo lateral izquierdo del Girona se reencontrará con Míchel Sánchez, que ya había sido su entrenador en el Rayo. Ascendieron juntos a Primera en 2017.
En 2022 ganó la Copa del Rey con el Betis y ha disputado más de 300 partidos en el fútbol profesional español, con 146 en Primera y 148 en LaLiga Hypermotion.
Moreno llega a Montilivi con la difícil tarea de suplir la marcha de Miguel, que en las tres últimas temporadas había sido una pieza clave. "Es un futbolista especial capaz de desequilibrar partidos", asegura el club gerundense en su comunicado, en el que destaca la "experiencia y calidad" del jugador.
- La carrera al límite de un Barça sin margen ni licencia: 'No puede regresar ahora al Camp Nou. No hay tiempo
- Alcaraz gana su título más amargo: Sinner se retira de la final de Cincinnati tras cinco juegos
- El Bernabéu canta ''¡Franco, Franco, Franco!' para recibir a Mastantuono
- Bagnaia tiene muchos más problemas que la apabullante superioridad de Márquez
- Este es Fermín Aldeguer, el joven que se postula para batir a Marc Márquez
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- El Barça se ha asegurado Montjuïc toda la primera fase de la Champions por si no reabre el Camp Nou
- Una alpinista rusa lleva nueve días atrapada a más de 7.200 metros con la pierna rota