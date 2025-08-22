Flick: "No quiero perder a ningún jugador ahora, ni a Casadó ni a Fermín"

Anda preocupado, pero lo calla. Se muerde la lengua Hansi Flick, obligado a trabajar en un verano singular, tiene jugadores que no puede usar porque no están inscritos. Joan Garcia, que fue titular, y Rashford, que jugó 21 minutos supliendo a Ferran Torres, llegaron horas antes del cómodo debut en la Liga con el triunfo sobre el Mallorca (0-3). Por eso, no quiere que se marche Marc Casadó. Ni tampoco Fermín, mostrándose rotundo. "No quiero perder a ningún jugador ahora", ha proclamado con energía, aunque el club necesita vender para aliviar sus graves problemas económicos.

Vive el entrenador pendiente de las inscripciones -no sabe aún si podrá tener en el banquillo del Ciudad de Valencia este sábado a Gerard Martín y Szczesny-, mientras la directiva de Laporta tampoco sabe donde se jugará la cuarta jornada de Liga ante el Valencia -debía ser el primer partido en casa- ya que el nuevo Camp Nou sigue sin tener la licencia necesaria para reabrir.

"Espero, espero que Gerard esté disponible. He hablado con él y mañana ya veremos", ha dicho en otro ejercicio de paciencia ante la improvisación que sacude al club en este agitado verano. "Debemos esperar a la semana que viene. Alguna cosa cambiará para que estén todos inscritos", ha revelado el técnico azulgrana.

"Ayudaré a crecer a Lamine de la manera correcta"

Por si acaso, nadie se moverá del Barça si se cumplen los deseos de Flick. "No quiero perder a ningún jugador ahora. Será una temporada dura. Necesitamos jugadores de esta calidad como Fermín. Lo hizo muy bien la pasada temporada, estoy contento con él, quiero conservar a todos los jugadores", ha subrayado el técnico.

Sobre el ruido que genera la figura de Lamine Yamal no se muestra Flick nada inquieto. "A mí no me importa lo que diga la gente sobre mi equipo. Tiene 18 años y es un jugador fantástico, yo le ayudaré a crecer de la manera correcta y eso es lo importante", ha precisado.

"Por descontado que he hablado con él", ha añadido luego Flick al ser preguntado luego por si había mantenido alguna conversación con Marc Casadó, cuya salida sería una solución económica a los problemas que ahoga al club. "Él no quiere marcharse; yo lo quiero conservar", ha dicho con rotundidad Flick, recalcando que "necesitaremos a todos los jugadores".

Lewandowski, ya recuperado de sus molestias físicas, charla con Lamine Yamal en el último entrenamiento del Barça antes de jugar contra el Levante. / Efe / Alejandro Garcia

Ahora, el técnico alemán, que ha perdido en este extraño agosto a Iñigo Martínez, uno de sus líderes en el campo y en el vestuario, se asoma a la segunda jornada sin saber si tendrá a Gerard Martín, el único central zurdo que tiene en la plantilla. Y es un ‘invento’ suyo porque el rol natural del defensa es el de lateral zurdo donde Balde es intocable y emerge, además, la prometedora figura de Jofre Torrents.

Vuelve Lewandowski

Apareció, ya con el grupo, Lewandowski, que se perdió el estreno liguero por unas molestias físicas. Volverá el delantero polaco, que cumplió 37 años este jueves pasado, ante el Levante (sábado 23, 21. 30 horas), un partido donde no estará tampoco Héctor Fort, quien negocia su salida del Barça al no entrar en los planes de Flick, quien se ha mostrado ahora

"Sé que Rashford se encuentra mejor jugando de '11', pero sus virtudes, su primer toque y su velocidad nos ayuda mucho en nuestro juego. Podremos tener un Marcus fantástico y a un buen nivel esta temporada" Hansi Flick — Técnico de Barça

Pero no ha querido garantizar la titularidad de Lewandowski. "Ya veremos, tenemos diferentes opciones para jugar de nueve. Ferran marcó un gol en Mallorca, ese es el mejor argumento para volver a jugar, veremos si es posible incluir a Robert", ha añadido el entrenador azulgrana, quien se ha volcado en elogios hacia Marcus Rashford.

"Por supuesto que nos da más opciones. Sé que él se encuentra mejor jugando de '11', pero sus virtudes, su primer toque y su velocidad nos ayuda mucho en nuestro juego. Podremos tener un Marcus fantástico y a un buen nivel esta temporada", ha admitido.

Jules Koundé en su acto de renovación de contrato / Jordi Cotrina

El alemán ya le hizo saber a Fort coincidiendo con el inicio de la pretemporada que no entraba en sus planes Y el joven lateral derecho de La Masia (19 años) ya ni ha participado en el entrenamiento previo a la segunda jornada del campeonato siguiendo la misma ruta empleada esta semana por Oriol Romeu, quien a su vuelta de la cesión con el Girona también supo que no cuenta para Flick.

Roony Bardghji y Fort jugarán con el filial

Héctor Fort ultima su marcha -él querría como cedido- del Barcelona al no tener hueco en el flanco diestro de la zaga ocupado ya de forma definitiva por Koundé, que firmó esta semana su renovación hasta 2030, y Eric Garcia, quien fue titular en Son Moix por delante del francés.

Los jugadores del Barça, en el entrenamiento previo a la visita al campo del Levante. / Efe / Alejandro García

Fort no tiene hueco, pero Roony Bardhgji sí. El extremo sueco, fichado este verano del Copenhague FC, no se ha entrenado en la mañana del viernes con el primer equipo porque no ha podido aún ser inscrito. Y por eso Flick lo ha enviado con el Barça Atlètic para jugar un amistoso contra el Atlètic Lleida, al igual que el lateral derecho. No quiere el técnico que ambos futbolistas estén inactivos tanto tiempo, alejados de la posibilidad de jugar competiciones oficiales.

Y sobre la relajación que detectó Flick en la segunda parte contra el Mallorca el pasado sábado no se mostró nada preocupado. "He sido jugador y sé lo que pasa. Lo importante es mejorar nuestro nivel. Nunca hay excusas para mí. Se lo dije después del partidos y creo que lo entendieron. No estoy preocupado por mi equipo en este aspecto", ha precisado el técnico.