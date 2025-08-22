Baloncesto
España vapulea a Letonia (81-24) y peleará por el oro del Eurobasket sub-16
Las pupilas de Isabel Fernández esperan repetir este sábado en Rumanía el éxito continental de 2016.
El PeriódicoEl Periódico
La selección española sub-16 femenina de baloncesto selló este viernes su pase a la final del Eurobasket 2025 de la categoría, en la que peleará por el oro contra la ganadora del Eslovenia-Alemania tras arrasar a Letonia (81-24) en un duelo que les devuelve la esperanza de volver a ganar un oro continental desde el conquistado en 2016.
Tras tres victorias en la fase de grupos ante Inglaterra (102-38), Letonia (65-48) y Eslovenia (61-30) y dos más en octavos contra República Checa (80-29) y en cuartos con Francia (72-53), las pupilas de Isabel Fernández, conocida como 'Moses', se clasificaron para disputar la final continental con la intención de igualar en Rumanía el hito logrado en 2016 y conseguir el metal consecutivo en dicho torneo.
Máxima ventaja de 57 puntos
Amelia Alonso (15 puntos y 5 rebotes), Isabel Hernández (13 puntos y 5 rebotes), Claudia Lostal (8 puntos y 8 rebotes) y Ona Balleste (8 puntos y 2 rebotes) fueron las jugadoras que lideraron a la selección que dominó con autoridad desde el principio apoyadas en su gran porcentaje en tiros de dos puntos (48,98%).
El primer cuarto ya acabó con España trece puntos arriba (22-9) pero fue en el último cuando la selección rompió definitivamente el encuentro, colocándose con una máxima ventaja de 57 puntos (78-21), para terminar imponiéndose por 81-24.
España se enfrentará en la final de este sábado -a las 19.30 horas- al vencedor del duelo de la otra semifinal, que disputan Eslovenia y Alemania.
