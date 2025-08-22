El Bayern se da un homenaje ante el Leipzig con triplete de Kane, doblete de Olise y gol de Luis Díaz

El Bayern Múnich goleó este viernes por 6-0 al RB Leipzig con tres goles de Harry Kane, dos de Michael Olise y uno de Luis Díaz en un partido en el que, exceptuando una breve fase al comienzo de la segunda parte, tuvo un control casi absoluto.

El Bayern salió al campo a mandar ante un Leipzig excesivamente replegado que parecía apostar a que surgieran posibilidades de lanzar contragolpes ante un rival con una defensa muy adelantada.

Pero el Bayern se apoderó de la pelota y no permitió prácticamente nada. El balón circulaba en las filas del Bayern y con mucha frecuencia cerca del área del Leipzig que, cuando lograba poner en acción a Victor Openda como hombre punta, esté se estrellaba con un Jonathan Tah que se mostraba intratable.

Aviso de Laimer

Adelante el primer aviso llegó en el minuto 11 cuando Harry Kane puso un pase diagonal al área para que Konrad Laimer rematara y Peter Gulacsi salvara con una buena parada. Luego, en el 18, Gulacsi tuvo que volver a intervenir ante un remate de Olise desde fuera del área y en el 25 Kane remató desviado de volea dentro del área tras un buen pase de Joshua Kimmich.

El primer gol llegó en el minuto 27, con un remate de pierna derecha de Olise que marcó a pase corto de Josip Stasinic, que había iniciado la jugada cerca del círculo central formando una sociedad con Serge Gnabry y Leon Goretzka para acercarse al área.

Aunque en el 29 el Leipzig tuvo su primera llegada, con un desborde de Tobias Raum que terminó en un remate que Manuel Neuer desvió a saque de esquina, no puede decirse que hubiera una reacción.

Dominio apabullante

El Bayern siguió mandando y en el 32 Luis Díaz marcó el segundo, con un remate de pierna derecha dentro del área a pase de tacón de Gnabry. Luis Díaz, junto con Harry Kane que hizo el penúltimo pase, había participado en la jugada previa. Como en el primer gol, el Bayern logró combinar por el centro ante un Leipzig que encontró respuesta defensiva.

Tras el segundo gol el dominio arreció. Gnabry estuvo a punto de hacer el tercero con un remate al larguero en el 40. Dos minutos después Olise volvió a marcar, a pase de Gnabry que se coló por el centro aprovechando el desorden del Leipzig tras un rebote en un saque de esquina.

Kane, 3 goles en 14 minutos

El partido, salvó milagro o catástrofe, ya estaba liquidado pero faltaba el gol de Kane. En la segunda parte el inglés marcaría sus tres goles. El primero en el 64 en un contragolpe iniciado por Laimer, el segundo en el 74 con un remate desde el borde del área a pase corto de Luis Díaz y el tercero en su cuenta personal y el sexto de Bayern en el 78 tras una arrancada de Minjae Kim desde la propia mitad.

Los tres goles de Kane cambiaron una segunda parte en la que al principio pareció que iba a haber un partido distinto al del primer tiempo con un Leipzig más ofensivo que había recibido un impulso por la entrada de Antonio Nusa, que marcó un gol anulado en el 66 cuando el partido estaba ya 4-0, y de Romulo.