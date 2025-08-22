El Barça oficializa el fichaje de Miles Norris y cierra su plantilla para la 2025-26

El FC Barcelona de baloncesto oficializó este viernes el fichaje de Miles Morris por una temporada. El equipo azulgrana incorpora al ala-pívot norteamericano, de 25 años, y cierra así su plantilla de cara a la campaña 2025-26, tras incorporar a Myles Cale, Juani Marcos, Tornike Shengelia y Will Clyburn.

El jugador de California, de 2,06 metros, perteneció el curso pasado a la franquicia de Boston y jugó en la segunda mitad de año en las de su filial en la G-League, los Maine Celtics. No obstante, su primer contrato profesional lo firmó —sin haber sido elegido en el draft de 2023— con los Atlanta Hawks. En la capital de Georgia, alternó partidos con el equipo NBA y el de la G-League, los Skyhawks.

Además, se formó en las Universidades de Oregón y Santa Barbara, donde estuvo uno y tres cursos, respectivamente. Sus mejores números los obtuvo en la Universidad californiana con medias superiores a los 29 minutos, 11 puntos y cinco rebotes por partido. En las dos temporadas y más de 80 partidos que el estadounidense disputó en la G-League, sus cifras suben a más de 16 puntos por partido y cinco rebotes.

Con experiencia en Europa

Por otro lado, Norris también ha jugado en equipos europeos. Durante unos meses del 2024, pasó por el Cagdas Bodrumspor turco y ese mismo año, en octubre, firmó un nuevo acuerdo con los Memphis Grizzlies. Sin embargo, también le relegaron a su filial de la G-League, los Memphis Hustle.

No fue hasta marzo de 2025, cuando firmó un contrato dual con los Boston Celtics y estuvo a las órdenes de Joe Mazulla, técnico de los verdes, por tres encuentros. También disputó la Summer League con el campeón de la NBA en 2024.

Ahora, tras fichar por el FC Barcelona, vuelve al baloncesto europeo, donde disputará competiciones como la Euroliga, la Copa o la Liga, que arrancará la semana del 4-5 de octubre. Hacía 32 años que ningún 'Norris' pisaba el Palau Blaugrana: el último fue Audie Norris, embajador de la sección de baloncesto y leyenda de la entidad culé.