Te puedo ayudar a que no lo veas, por Enrique Ballester

Algunas noches no puedo dormir. Cuando esto sucede, pienso. Casi siempre fantaseo con jugadas imaginarias de mis hijos pequeños, que es el consuelo que me queda ahora que ya es del todo insostenible hacerlo con mis propias jugadas. Pensar en mis hijos haciendo controles orientados, saliendo de un regate o cortando un contraataque, disfrutándolo, me genera una dosis de felicidad templada, que es la felicidad sana.

Lo que hago conmigo, cuando me aburro en la cama, son entrevistas imaginarias. La verdad es que soy tontísimo. Me pregunto ‘si pudieras marcar un gol, un solo gol en el resto de tu vida, ¿a quién se lo marcarías?’ Y entonces me respondo ‘a la pobreza’, y me entra la risa.

Hablemos de actualidad

Soy tontísimo, pero sé que no estoy solo y supongo que estaréis al tanto. El gran protagonista futbolístico de los últimos días es Franco Mastantuono. No por su adaptación al fútbol europeo o por su encaje en el sistema de Xabi Alonso. Es algo más importante: el argentino debutó con el Real Madrid y el público coreó su nombre. No hace falta que siga desarrollando. Sobran tontos por todos lados.

Esto de Franco y el Madrid me ha recordado que en el CD Castellón jugó un delantero llamado Adolfo. Juraría que en Castalia se coreó más de una vez el nombre de Adolfo, que marcó algunos goles en Tercera, hace más de una década. Adolfo: menuda lección de humildad a los de blanco.

[Me gusta pensar que Mastantuono se llama así porque sus padres se enamoraron con una canción de Franco Battiato].

El caso es que al chaval le persigue la polémica. Que se vaya acostumbrando. Si no existiera la polémica, un nutrido grupo de hinchas se extinguiría. También ha habido ruido por su inscripción con ficha del filial. Otra vez llegan tarde: por ceñirnos a este verano, el Castellón ha inscrito de la misma manera a un jugador llamado Tincho y quizá pronto inscribamos igual a Gazpacho y a Mochilo, porque siempre van con Tincho, como es sabido.

Una encrucijada

Nos reímos, pero no sé. A menudo me asombra la capacidad del periodismo deportivo para generar polémicas. A veces es pura magia: donde no hay nada, termina habiendo todo. A menudo el periodismo deportivo te plantea una encrucijada: a quién vas a creer, ¿a tus ojos o a tus entrañas? A veces la elección no es fácil: ¿vas a admitir la realidad, aunque no te guste, o vas a aprovechar este guante que te lanzo, aunque claramente esté ofendiendo tu inteligencia y la de tus antepasados?

No hay nada como escribir lo que la gente quiere leer ni nada como decir lo que la gente quiere escuchar. ¿Ves este penalti? Te puedo ayudar a que no lo veas. Siempre hay alguien dispuesto a sacar lo peor de nosotros. A tenernos, por motivos ridículos, constantemente indignados.

Es una fórmula vieja que apunta a eterna y claramente funciona, al menos en las métricas y en el corto plazo, que en realidad es lo único que importa en muchos despachos. Pero después no vale hacerse el sorprendido con la toxicidad del paisaje ni pedir peras al olmo, y cantar aquello de qué público más tonto tengo, cuando es exactamente el que estamos educando entre todos.