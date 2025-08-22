Ahora es Acosta quien aspira a derrotar a Márquez

En efecto, la caza, en el buen sentido de la palabra, ha comenzado. Todos, todos, quieren ser el piloto que derrote a Marc Márquez Alentá (Ducati) que lleva seis dobletes consecutivos, seis fines de semana ganándolo todo, sábado y domingo, seis grandes premios con plenos al 37 (12+25 puntos).

Y el nuevo trazado de Balatón Park, a 85 kilómetros de Budapest, la capital de Hungria, el circuito que estrena todo MotoGP, no iba a ser distinto. Si a lo largo del año le ha perseguido el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), si su hermano Àlex (Ducati) trató de amargale el inicio de temporada puntuando a su rebufo, si el ‘rookie’ Fermín Aldeguer (Ducati) se propuso ganarle, el pasado domingo, cuando fue segundo en Spielberg, hoy, en Balatón Park, ha sido el murciano Pedro Acosta (KTM, 1.37.061 minutos) quien ha decidido presentar, muy en serio, muy rápido, muy determinante su candidatura a derrotar al rey en el nuevo trazado húngaro.

Pese a todo, el mayor de los Márquez ha dominado las dos sesiones aunque, al final, ha sido el ‘tiburón de Mazarrón’, por tan solo 6 milésimas de segundo ¡6 milésimas! de segundo quien ha liderado la tabla de tiempos del primer día del nuevo Gran Premio de Hungría, país al que el Mundial regresa después de abandonar, hace ya 33 años, el circuito de Hungaroring.

El primer día de la 14ª cita del campeonato ha deparado múltiples sorpresa, probablemente, sin duda, por la novedad del trazado. El tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) sigue metido en el barro y no se clasificó entre los 10 primeros, que acceden directamente a la Q2, donde se pelea por la ‘pole’. Bagnaia ha terminado14º, una clasificación que sigue siendo incomprensible, entre otras razones porque en ningún momento dio sensación de poder aspirar a más. Puede, en efecto, que como señaló Marc Márquez ayer la situación de Bagnaia no sea un drama, pero algo preocupante sí es, sí.

Otra sorpresa ha sido que ninguna de las Aprilia, la moto de moda tras la Ducati, se ha metido en el top-10, pues al campeón Jorge Martín le ha faltado una milésima para poderle quitar la 10ª plaza a Fabio Quartararo (Yamaha) y Marco Bezzecchi, otro de los chicos de moda, ha quedado detrás de ‘Martinator’, es decir, 12º.

Mención especial, sí, sí, muy especial, por el hecho de que van mejorando poco a poco, cierto, pausadamente, pero mejorando merece el equipo Honda, que ha colocado a sus dos pilotos oficiales, Joan Mir y Luca Marini, entre los diez primeros. Como honores, grandes honores, merece Pol Espargaró, piloto probador de KTM y comentarista de DAZN, que esta vez se ha vuelto a poner el mono de carreras para sustituir a Maverick Viñales y ha terminado en una más que dignísima, brillante e imprevista octava plaza.

Finalmente, los diez más veloces, los diez que han pasado directamente a la Q2, fueron Pedro Acosta (KTM), Marc Márquez (Ducati), Àlex Márquez (Ducati), Fermín Aldeguer (Ducati), Enea Bastianini (KTM), Franco Morbidelli (Ducati), Joan Mir (Honda), Pol Espargaró (KTM), Luca Marini (Hoda) y Fabio Quartararo (Yamaha).