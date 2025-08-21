Una lluvia de zapatos interrumpe el partido de Millonarios y Unión Magdalena en Bogotá

El partido entre Millonarios y Unión Magdalena, correspondiente a la primera jornada de la liga colombiana, fue interrumpido por unos minutos este miércoles después de que los hinchas lanzaran una lluvia de zapatos en el estadio Nemesio Camacho 'el Campín' en protesta por el mal momento del equipo de Bogotá.

El encuentro, aplazado de la jornada inicial, transcurrió con normalidad hasta el minuto 50, cuando Unión Magdalena marcó su segundo gol y comenzó la protesta: en la tribuna norte arrojaron centenares de zapatos, mientras que en la sur algunos ultras intentaron invadir el campo.

El árbitro interrumpió el juego por más de 15 minutos y envió a los jugadores a los vestuarios antes de reanudar el compromiso, que terminó 1-2 a favor de Unión Magdalena.

Millonarios se había adelantado al minuto 7 del partido con gol de Beckham Castro, pero Jannenson Sarmiento empató doce minutos después.

En el 50, tras un pase de Ricardo Márquez, Sarmiento volvió a marcar. La jugada fue revisada por una posible posición irregular, pero el juez validó el tanto, lo que desató los disturbios.

Millonarios atraviesa una mala racha este semestre, sumando cinco derrotas y un empate en esta fase del torneo local.

Con solo un punto, el conjunto capitalino se hunde en el fondo de la tabla de clasificación y una parte de su hinchada reclama la salida del técnico David González.