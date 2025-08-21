'Las Leonas' buscan trascender al rugby mientras Inglaterra discute el favoritismo de Nueva Zelanda

Arranca el Mundial de rugby femenino en Inglaterra. El evento femenino más importante de la historia del rugby por la trascendencia mediática y el interés que ha despertado esta décima Copa del Mundo que desde las instituciones se trata de equiparar con la masculina. Una cita que la selección española, que regresa al Mundial después de perderse el anterior, quiere utilizar para inspirar a todas las mujeres y niñas que se asomen a la televisión para seguir sus partidos.

"Soñar en grande"

La jerezana Laura 'Bimba' Delgado, capitana de las Leonas, pronunció un emotivo discurso en la presentación de la selección en la localidad de York. "Para nosotras esto no es solo un torneo. Es más que un Mundial. Es mucho, mucho más que las victorias y las derrotas. Estamos aquí para demostrar a cada niña en España que puede soñar en grande. Quizás nunca hayan visto un balón de rugby antes, y mucho menos un partido de rugby femenino. Y quizás esta sea la primera vez que vean rugby femenino en televisión. Queremos enseñar a esa niña y a todas las chicas y mujeres que pueden ser quienes quieran, en sus propios entornos. Incluso una atleta increíble, que puede labrarse un futuro en el deporte. Que los únicos límites que tengan son los que ellas mismas se pongan. Nunca dejéis de soñar a lo grande, porque nunca se sueña demasiado grande. Y ojalá todas estas niñas y mujeres empiecen a practicar un deporte, y mejor aún, si ese deporte es el rugby".

"Las mujeres que nos precedieron lucharon mucho para traernos hasta aquí. Ahora es nuestro turno dejar nuestra huella y rugir tan fuerte como podamos. En el campo puede que no seamos las número 1 del ranking, pero prometemos ser el equipo que da su 100% en cada momento. Somos un equipo construido con sacrificio y garra. Y lo más importante, el rugby es un deporte que da la bienvenida a todo el mundo. No importa de dónde vengas, lo grande o pequeña que seas, cuál sea tu raza o religión, o a quién ames. Hay un lugar para cada una de nosotras en este campo. Como decimos en España, 'Querer es poder'. Y vamos a mostrarle al mundo de qué está hecho el corazón de Las Leonas", concluyó Delgado ante un auditorio enfebrecido que la ovacionó tras su discurso.

'Bimba', que llegó al rugby desde el atletismo, donde era lanzadora de peso, es una de las caras reconocibles del equipo español, un grupo que presenta una interesante mezcla de veteranía y juventud y cuyo objetivo es lograr un triunfo en su grupo, siendo el partido ante Japón el más accesible. Delgado es profesional y juega en la Premier inglesa, concretamente en las Harlequins, donde coincide con otra de las estrellas del equipo español, la zaguera Claudia Peña. Otras referentes de las Leonas son Lourdes Alameda o Ana Fernández de Corres, con amplia trayectoria en el rugby 7. Alameda, de 34 años y con 40 caps a sus espaldas, cumplirá "uno de mis sueños. Siempre quise ver la haka delante de mí y luego retirarme. Ahora podré hacerlo". Y cumplirá ese sueño porque España debutará ante Nueva Zelanda (domingo 24, 18:30 en el York Community Stadium), luego se medirá a Irlanda (domingo 31, 13:00 en el Franklin Gardens de Northampton) y concluirá su participación en el grupo ante Japón (domingo 7 de septiembre, 13:00 en York).

España disputará su séptimo mundial y parece difícil que puedan mejorar el sexto puesto logrado en 1991. Las Leonas han pagado en los últimos años su exclusión del Seis Naciones en 2007, donde se acomodó a Italia, a imagen y semejanza del masculino. El seleccionador español, Juan González Marruecos, no esconde que "el grupo es duro, pero nosotras vamos a Inglaterra a dar nuestra mejor versión. Ojalá la consecuencia sea tener también buenos resultados y poder ganar partidos. Sabemos que es muy complicado meterse en cuartos de final, ya que nos enfrentaremos a equipos muy potentes, pero vamos a presentar batalla". Un pronóstico realista invita a pensar que se puede competir por la victoria con Japón, pelear con Irlanda y dar la cara ante Nueva Zelanda, tratando de encajar una derrota que no supere el centenar de puntos.

Nueva Zelanda e Inglaterra

Dieciséis equipos, divididos en cuatro grupos, se enfrentarán desde el viernes hasta el 27 de noviembre, con el favoritismo incontestable de Nueva Zelanda, campeona en seis de los últimos siete mundiales. En esta décima edición, las 'Black Ferns' kiwis tendrán como principal rival a las anfitrionas, las 'Red Roses' inglesas, que han ganado dos mundiales, juegan en casa y llegan con una racha de 24 victorias consecutivas en los últimos tres años. El éxito de público ya está asegurado porque están vendidas las 80.000 localidades de la final, que se disputará el 27 de noviembre en Twickenham. La organización ha informado además que se han vendido 375.000 entradas del resto de partidos, más del doble que en la edición precedente en Nueva Zelanda. 40.000 corresponden al partido inaugural entre Inglaterra y Estados Unidos que se jugará este viernes en Sunderland.